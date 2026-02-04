miércoles 04 de febrero de 2026
Escribinos
4 de febrero de 2026
Habrá servicio.

Paro de trenes: el Gobierno dictó la conciliación obligatoria y se levantó la medida

El gremio mantiene el reclamo, mientras que la medida interpuesta por el Gobierno suspende la huelga por 15 días.

Paro de trenes: el Gobierno dictó la conciliación obligatoria y se levantó la medida.

Paro de trenes: el Gobierno dictó la conciliación obligatoria y se levantó la medida.

Lee además
El gremio La Fraternidad anunció un paro de trenes para el próximo jueves 5 de febrero. 
Sorpresivo.

Anunciaron un paro total de trenes para el próximo jueves 5 de febrero
Paro de trenes: desde que asumió Javier Milei, el personal ferroviario perdió un 65%.
Deterioro.

Desde que asumió Javier Milei, el personal ferroviario "perdió un 65%" de salario

El encuentro, celebrado en la Secretaría de Trabajo, no logró modificar la postura del gremio, que exige una recomposición salarial superior a la oferta presentada. Sebastián Maturano, secretario gremial del sindicato, calificó la negociación como “en vano”, debido a que la propuesta salarial quedó por debajo de la inflación registrada y de las proyecciones para los próximos meses.

La voz del Gobierno sobre el paro

El secretario de Trabajo, Julio Cordero, se refirió al conflicto ferroviario y señaló que la conciliación obligatoria “siempre está presente la posibilidad, en la medida en que la norma lo permita”.

Cordero enfatizó que desde la cartera laboral se prioriza el diálogo y la autocomposición entre las partes, aunque admitió que el contexto social actual exige negociaciones razonables. “No parece que uno comience una negociación con una medida de fuerza. Está bien que en el pasado sucedía, pero hoy la gente ni los mismos trabajadores gustan de eso”, expresó el funcionario en comunicación con radio La Red.

Temas
Seguí leyendo

Anunciaron un paro total de trenes para el próximo jueves 5 de febrero

Desde que asumió Javier Milei, el personal ferroviario "perdió un 65%" de salario

Este jueves habrá un paro de trenes: ¿cuál es el conflicto y a qué líneas afecta?

Qué hay detrás de la renuncia de Marco Lavagna al Indec

Dejá tu comentario

Las más leídas

Te Puede Interesar

El actor Facundo Arana en medio de su separación ya hay rumores de un nuevo amor. 
¿Romance en puerta?

Revelan que una famosa actriz está muy cerca de Facundo Arana: ¿quién?