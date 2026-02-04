Paro de trenes: el Gobierno dictó la conciliación obligatoria y se levantó la medida.

El Ministerio de Capital Humano dictó la conciliación obligatoria entre el sindicato La Fraternidad y las empresas de Trenes Argentinos y dejó sin efecto el paro previsto para este jueves.

La conducción sindical de La Fraternidad habría ratificado este martes el paro de trenes previsto para el jueves, tras una reunión considerada insatisfactoria con directivos de Ferrocarriles Argentinos.

El encuentro, celebrado en la Secretaría de Trabajo, no logró modificar la postura del gremio, que exige una recomposición salarial superior a la oferta presentada. Sebastián Maturano, secretario gremial del sindicato, calificó la negociación como “en vano”, debido a que la propuesta salarial quedó por debajo de la inflación registrada y de las proyecciones para los próximos meses.

La voz del Gobierno sobre el paro El secretario de Trabajo, Julio Cordero, se refirió al conflicto ferroviario y señaló que la conciliación obligatoria “siempre está presente la posibilidad, en la medida en que la norma lo permita”.

Cordero enfatizó que desde la cartera laboral se prioriza el diálogo y la autocomposición entre las partes, aunque admitió que el contexto social actual exige negociaciones razonables. “No parece que uno comience una negociación con una medida de fuerza. Está bien que en el pasado sucedía, pero hoy la gente ni los mismos trabajadores gustan de eso”, expresó el funcionario en comunicación con radio La Red.

