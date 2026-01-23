La cooperativa Cotramel de Llavallol, sobre la reforma laboral: "Hay que llamar a un paro general con acción directa"

La cooperativa Cotramel sobre la reforma laboral: "Hay que llamar a un paro general con acción directa".

"Es una reforma que viene a flexibilizar muchos derechos y eliminarlos. Hoy, siendo una cooperativa, estamos recontra precarizados. Ya de por sí las condiciones laborales son malas en general y todos los compañeros de cooperativas y fábricas están en una situación defensiva. Con esta reforma se viene a empeorar esa situación", marcó en diálogo con La Unión.

A las calles. Fuerte acatamiento al paro de ATE contra la reforma laboral de Javier Milei

En ese sentido, Macchi diferenció la situación actual con el intento de reforma laboral que intentó efectuar el macrismo (entre 2015 y 2019): "La sociedad y los trabajadores en ese momento estuvimos activamente en contra y nosotros llevamos la discusión al sindicato de la UOM, y hubo alguna respuesta de los trabajadores".

"Hoy, en cambio, tenemos una terrible apertura de importaciones, cierre de fábricas y despidos y no se ve una respuesta de los movimientos sociales o de los sindicatos para enfrentarlo. Aparte hay un llamado de la política opositora, de los partidos peronistas, a que 'se respete la voluntad popular, el voto de la gente a este gobierno' que desmoviliza totalmente", añadió.

Los trabajadores y la juventud frente a la reforma laboral

Las nuevas formas de trabajo autónomo en ascenso involucran el empleo remoto o el de reparto de productos o traslado de pasajeros por aplicaciones. Esto viene reconfigurando el mapa laboral tradicional con consecuencias en las formas de organización sindical y política. Al respecto, Macchi observó que hoy "a los jóvenes no les importa la reforma laboral, lamentablemente".

"Las industrias que queden operativas cuentan una base de trabajadores totalmente desorganizadas o burocratizadas. La gran mayoría de las organizaciones sindicales están entregando a los trabajadores y cada vez son menos los trabajadores en relación de dependencia. Hay una situación de retracción, quedarse en el molde para cuidar el empleo, y las organizaciones", marcó.

Sobre cómo enfrentar la reforma laboral

Ante la apatía generalizada, Macchi llamó a "unificarse por zonas, con fuerza popular, en los barrios". "Eso está, cuando hay un corte de luz, el barrio se organiza, entonces los estudiantes, la comunidad, los trabajadores también organizados pueden empujar".

También le exigió a las centrales sindicales "huelgas reales y no testimoniales". "Los paros tienen que ser con acciones directas, como hizo el Campo cuando le tocaron los intereses con la 125. Ahí se dio una muestra concreta".

Cotramel resiste la crisis productiva

Luego de mucha lucha y apoyo de la comunidad, Cotramel pudo erigirse como cooperativa en 2018 y los trabajadores se quedaron con lo que fue la Canale. Poco a poco recuperaron parte de la capacidad productiva que la empresa tuvo otrora.

No obstante, la industria nacional viene sufriendo desde hace décadas los embates de una agenda liberal que le suelta la mano a los obreros y va pulverizando las condiciones laborales. Cotralmel no es la excepción a este panorama.

"Este no es un buen momento. Actualmente se nos rompió una línea de producción y estamos esperando el repuesto desde Suiza. Además, en líneas generales, el mercado del alimento en conserva está teniendo una baja importante y están entrando latas de Chile y Perú con más plazos de pago y envases más baratos", graficó.

Y amplió: "No hay líneas de ayuda estatales, quizás algún subsidio provincial. Lo que ganamos nosotros no alcanza a llegar a la canasta básica necesaria".