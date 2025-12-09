martes 09 de diciembre de 2025
9 de diciembre de 2025
A las calles.

Fuerte acatamiento al paro de ATE contra la reforma laboral de Javier Milei

“Es falso que con esta normativa quiera impulsa la productividad o que crezca la economía. Eso no va a ocurrir quitando derechos”, manifestaron durante el paro.

El secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, afirmó este martes que el paro que cumple la entidad en todo el país tiene “un acatamiento promedio que supera el 90%” en rechazo a la reforma laboral que impulsa el Gobierno, y ratificó la marcha frente al Congreso.

LOS MOTIVOS DEL PARO

En declaraciones a Splendid AM 990, Aguiar dijo que la medida de fuerza se lleva a cabo para expresar el “rechazo a una reforma laboral absolutamente regresiva, pro mercado” y “que la única finalidad que tiene es disciplinar a la fuerza de trabajo”.

“Nos quieren vender pasado por futuro, porque no hay nada nuevo en lo que está proponiendo el Gobierno. Es falso que con esta normativa quiera impulsa la productividad o que crezca la economía. Eso no va a ocurrir quitando derechos”, enfatizó el sindicalista.

QUÉ PLANTEA LA REFORMA LABORAL

Según los borradores que circularon los últimos días, la denominada (por el oficialismo) como "modernización" laboral apela a un fuerte límite a los monotributistas a litigar por relaciones laborales encubiertas, ajusta derechos a los repartidores por aplicaciones, reduce el derecho a huelga, aumenta la jornada laboral, modifica el esquema de vacaciones, crea el fondo de cese laboral y recalcula las indemnizaciones.

