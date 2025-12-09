martes 09 de diciembre de 2025
Escribinos
9 de diciembre de 2025
Apriete.

El Gobierno de Javier Milei le descontará el día a quienes se adhieran al paro de ATE

El Gobierno de Javier Milei anunció que les descontará el día a quienes se adhieran al paro nacional de hoy, convocado en rechazo a la reforma laboral.

El Gobierno de Javier Milei le descontará el día a quienes se adhieran al paro de ATE en repudio a la reforma laboral.&nbsp;

El Gobierno de Javier Milei le descontará el día a quienes se adhieran al paro de ATE en repudio a la reforma laboral. 

El Gobierno nacional de Javier Milei aplicará el descuento del día a todos los empleados estatales que se adhieran al paro nacional convocado por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) para hoy, en rechazo a la reforma laboral impulsada por el Ejecutivo.

Así lo señalaron fuentes oficiales a la Agencia Noticias Argentinas, luego de que el gremio de los estatales ratificara su decisión de realizar una concentración mañana a las 11 frente al Congreso de la Nación.

Lee además
Desde la CGT consideran que hay falta de voluntad del Gobierno de Javier Milei para negociar por la reforma laboral.
Reforma laboral.

La CGT señaló la "falta de voluntad" de Javier Milei para dialogar con los trabajadores
La entrega de preservativos con Javier Milei fue la más baja en 17 años.
Sífilis y VIH.

La entrega de preservativos con Javier Milei fue la más baja en 17 años

El triple reclamo de ATE y críticas a gobernadores

La medida de fuerza de ATE se basa en tres ejes principales de protestas: el rechazo a la reforma laboral, la reapertura de paritarias y el recorte en organismos descentralizados.

Además, los estatales rechazan los posibles ajustes que podrían afectar a cerca del 10% de los trabajadores en organismos como el CONICET, el INDEC, la ANSeS, el INTA y el INTI, entre otros.

Rodolfo Aguiar, titular de ATE Nacional, criticó duramente a los líderes provinciales que han apoyado la propuesta del Ejecutivo: “Intentarán imponer una reforma regresiva, pero esta vez el único responsable no será Milei. Los gobernadores son partícipes necesarios del mayor ataque en democracia a todos los derechos laborales”.

La reforma laboral y la agenda del gobierno

El paro nacional fue adelantado tras conocerse que este 9 de diciembre el Gobierno daría a conocer el texto de la reforma laboral, trabajado junto con el Consejo de Mayo.

Aunque los detalles completos aún no son oficiales, se espera que la propuesta busque cambios en áreas como vacaciones, indemnizaciones y despidos.

Manuel Adorni, jefe de Gabinete, será el encargado de presentar esta y otras reformas tras una reunión del Consejo de Mayo pautada para las 13:30 en Casa Rosada. La iniciativa de modernización laboral ya figura en el temario de las sesiones extraordinarias y el Ejecutivo buscará su sanción con apoyo en el Senado.

Temas
Seguí leyendo

La CGT señaló la "falta de voluntad" de Javier Milei para dialogar con los trabajadores

La entrega de preservativos con Javier Milei fue la más baja en 17 años

La recesión de Milei: 236.000 despidos y 28 empresas cerradas por día

Fuerte acatamiento al paro de ATE contra la reforma laboral de Javier Milei

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Fuerte acatamiento al paro de ATE contra la reforma laboral de Javier Milei
A las calles.

Fuerte acatamiento al paro de ATE contra la reforma laboral de Javier Milei

Las más leídas

Te Puede Interesar

Banfield empató y se coronó en la Sub-19 ante su gente.
En el Lencho Sola.

La Sub-19 de Banfield se consagró campeona del Torneo Femenino

Por  Diario La Unión