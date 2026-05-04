Conmoción en Lomas de Zamora: una adolescente se arrojó a las vías del tren

Una adolescente de Lomas de Zamora se quitó la vida arrojándose a las vías del tren. Estuvo desaparecida y su familia la buscó durante varias horas, hasta que se confirmó el triste desenlace.

La víctima fue identificada como Wendy, de 15 años . El jueves pasado, había salido de su casa al mediodía para ir al colegio. Le confirmó a su mamá que había llegado bien. Sin embargo, luego se enteraron que no estaba en la escuela.

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Pasaban las horas y la familia no podía ubicar a la adolescente, quien no volvió a su casa esa noche. Empezaron a preocuparse. Enseguida hicieron la denuncia y recurrieron a las redes sociales: en grupo de vecinos de Lomas se hicieron eco de la búsqueda y compartieron la foto de Wendy.

Así buscaban a la joven en grupos de vecinos de Lomas de Zamora.

Por desgracia, poco después se confirmó el peor final. Desde la localidad de Zeballos, partido de Florencio Varela, llegó la noticia de que una joven se había arrojado al paso del tren en el cruce de barrera de la calle 819. Era Wendy.

Conmoción en Lomas de Zamora

La noticia del suicidio generó una profunda conmoción en Lomas de Zamora. Las redes sociales se llenaron de mensajes de condolencias. Poco después, desde el entorno de la familia apelaron a la solidaridad de los vecinos para ayudar con los gastos del sepelio.

“Wendy falleció el día 30 de abril. La familia no puede llevar adelante los gastos. Por esta razón hacemos esta colecta. ¡Necesitan de nuestra ayuda!”, rezaba la publicación que empezó a difundirse en grupos de vecinos de Lomas.

Quienes deseen colaborar con la familia de la joven, pueden enviar una transferencia al alias wendyx100pre. La cuenta está a nombre de Tamara Jazabel Díaz. Por cualquier inquietud, comunicarse al teléfono 11-3411-6768.