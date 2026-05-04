El lamento de Nicolás Domingo luego del empate de Temperley ante Almagro

Temperley empató este domingo 1 a 1 frente a Almagro en el Estadio Tres de Febrero, en un encuentro donde el Gasolero fue de mayor a menor. Tras el pitazo final, el director técnico Nicolás Domingo compartió sus sensaciones sobre un resultado que estira la seguidilla sin victorias en la Primera Nacional.

Con esta nueva igualdad, Temperley acumula 5 empates consecutivos. Después del gran triunfo sobre Los Andes en el clásico, el conjunto de Turdera no pudo volver a sumar de a tres y quedó relegado a la octava posición en la Zona B de la Primera Nacional.

Para el DT, la clave estuvo en la falta de contundencia durante la primera etapa. "Hicimos un gran primer tiempo, fuimos protagonistas y logramos ponernos en ventaja. Creo que merecimos un poquito más, pero perdonamos mucho en los últimos metros", analizó Domingo. El gol de Franco Benítez parecía encaminar la tarde, pero el empate de Mateo Benegas para el local terminó repartiendo puntos.

El entrenador resaltó que, a pesar de la bronca por no sumar de a tres, el funcionamiento general le genera tranquilidad. "En esta categoría, si no liquidás, terminás sufriendo. Nos duele el empate porque vinimos a buscar la victoria para seguir escalando, pero el equipo dio combate y no se relajó", sostuvo.

domingo temperley La última victoria de Temperley fue en el clásico ante Los Andes.

Consultado sobre el desarrollo del segundo tiempo, donde el local creció, Domingo explicó: "Buscamos variantes con los cambios para recuperar frescura, pero ellos se cerraron bien tras el empate". Cabe destacar que el partido tuvo momentos de intensidad, como el protagonizado por Fernando Brandán, quien reflejó las ganas del plantel pese a no estar fino en la definición.

Además, Domingo respondió ante las críticas por los cambios en el equipo: "Si uno pone solo jugadores grandes donde están los que son del club. Y cuando pones jugadores del club tambien son jovenes. Hay que ser conscientes sobre lo que hacemos. Si bancamos a Pacheco, Aguiñagalde, Richarte o Ávalos, o traemos tipos de 30 años para arriba. Yo estoy feliz de lo que le está pasando a los chicos del club", reconoció. Y apuntó: "Esto es Deportivo ganar, soy consciente. Llevamos 5 empates seguidos, es muy importante para nosotros ganar. Lo merecimos pero con eso sólo no alcanza".

Lo que viene para Temperley

Con este resultado, el Celeste se mantiene en la 7.ª posición de la Zona B con 16 unidades, dentro de los puestos de Reducido. La misión ahora es cortar la seguidilla de empates el próximo sábado a las 15:30, cuando Temperley reciba a Deportivo Maipú en el Estadio Alfredo Beranger.

"Esto se trata de crecer día a día. El torneo es largo y lo importante es seguir sumando para consolidarnos arriba", concluyó el técnico, quien ya planifica la semana de trabajo enfocada en recuperar la eficacia goleadora en casa.