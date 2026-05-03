Nazareno Fernández Colombo y el cambio que mejoró el juego de Los Andes

Cambiar a tiempo puede cambiar considerablemente el curso de un partido. Y Leonardo Lemos , técnico de Los Andes, reacomodó el esquema táctico en el entretiempo luego de unos 45 minutos desfavorables ante Colón de Santa Fe. Eso fue lo que interpretó Nazareno Fernández Colombo luego del 1-1 en Lomas de Zamora.

El lateral izquierdo afirmó que, de todos modos, el empate dejó “un poco de sensaciones agridulces”, ya que a su entender “en el primer tiempo no se jugó a lo que veníamos acostumbrados. En el segundo ya con la línea de cuatro nos acomodamos mejor en cancha y fuimos superiores”.

En alza. Lemos: "No creo que les sea a los rivales cómodo jugar con Los Andes"

Anta la baja de Julián Navas, autor de un gol en el 2-0 a San Miguel, el entrenador dispuso una defensa conformada por Aaron Sandoval, Brian Leizza, Julián Rodríguez Vuotto, Daniel Franco y Peter Grance .

“El primer tiempo fue de ellos, por ahí nosotros la línea de cinco no la venimos laburando tanto, se laburó en la semana igual, pero no sentimos más cómodos con la línea de cuatro”, reflexionó Fernández Colombo, que llegó a los 101 partidos con la camiseta Milrayitas.

El ingreso de Matías González no solo estructuró la defensa, sino que le dio más vértigo al ataque. De una aparición del mendocino por derecha llegó el empate a través de Facundo Villarreal. “Te dan ganas de saber que se puede, de que lo podés ir a buscar”, dijo sobre el tanto que le cambió la cara a Los Andes en el complemento.

Morón será el próximo objetivo

Ya pensando en el cruce con el líder Deportivo Morón, del próximo sábado 9 de mayo en el estadio Nuevo Francisco Urbano, por el que se están llevando gestiones para que concurra el hincha de Los Andes, el exPlatense afirmó que “no nos achicamos con nadie” y que “vamos a dejar todo en la cancha” en busca de los os tres puntos.

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“Les vamos plantear un partido difícil, en cualquier cancha vamos a tratar de imponer nuestro juego, no nos achicamos con nadie. Al hincha que esté tranquilo que vamos dar la cara y a dejar todo en la cancha”, sentenció el oriundo de Manuel Alberti.

El Gallo está invicto de local con cinco triunfos y un empate, mientras que el Milrayitas tiene racha invicta fuer del estadio Eduardo Gallardón con tres victorias y una igualdad.

Los Andes se impuso por última vez en el Oeste por el Torneo Transición 2014 de la Primera B. El 18 de agosto, fue triunfo del equipo de Fabián Nardozza por 1-0, con gol de Maximiliano García.