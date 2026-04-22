Los Andes, su casa: Nazareno Fernández Colombo, a un paso de los 100 partidos

Así celebró Nazareno Colombo el ascenso de Los Andes con los hinchas.

Nazareno Fernández Colombo es uno de los históricos en Los Andes. Llegó al club en 2023 y hechó raíces. Actualmente, transita su cuarta temporada en la institución y está a un partido de llegar a los 100 con la camiseta rojiblanca. Eso lo podría cumplir en el partido ante San Miguel por la fecha 11 de la Primera Nacional.

Fernández Colombo arribó en el Milrayitas de la mano de Guillermo Szeszurak, mismo año en el que llegó el arquero Sebastián López, el defensor Gonzalo Cozzoni, el mediocampista Franco Rodríguez y el delantero Matías González, y desde ahí escribió una historia que tuvo tristezas y alegrías, pero que dejó algo para toda la vida: el ascenso a la Primera Nacional en 2024, siendo una de las figuras del equipo del equipo de Leonardo Lemos.

Desde el comienzo, este lateral izquierdo, que llegó con 23 años (a días de cumplir los 24) y tiene 29, se destacó como lateral izquierdo y rápidamente se ganó el cariño de los hinchas. Por su forma de jugar y su entrega constante, se vinculó se fortaleció con el pasos de los años y hoy es uno de los más queridos del plantel.

La emoción de Nazareno Fernández Colombo En diálogo con Fútbol en Milrayitas, Nazareno Fernández Colombo habló de este momento particular que vive y reconoció que lleva la cuenta de la cantidad partidos que suma en el Milrayitas, confirmando la información del medio partidario. "Yo también llevo la cuenta y me falta un partido para los 100, pero estoy tranquilo. Sería lindo que sea en el Gallardón, en casa, donde nos sentimos cómodos. Estoy muy cerquita", remarcó el defensor.

Nazareno Colombo Fernández estará varios meses afuera de las canchas. Nazareno Colombo Fernández estará varios meses afuera de las canchas. Y en diálogo con ese medio partidario, agregó: "Es una locura lo que me pasó en Los Andes, nunca lo hubiera pensado. Llegar a los 100 partidos en este club tan grande, tan lindo, es algo impresionante. Acá me siento como en mi casa, es mi segunda casa, ya que paso más tiempo acá que en Pacheco. La verdad que estoy muy contento por todos estos años vividos en el club". Los últimos que llegaron a los 100 partidos en Los Andes En los próximos días, Nazareno Fernández Colombo se sumará a la lista de los futbolistas del actual plantel de Los Andes que ya superaron la barrera de los 100 partidos. Y ahí se encuentran el arquero Sebastián López, que lo consiguió el año pasado, y también Gabriel Cañete, que transita su tercer paso por la entidad de Lomas de Zamora, donde jugó la mayor parte de su carrera.

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