El Eduardo Gallardón de Los Andes podría recibir hinchas visitantes de Colón en la Primera Nacional

Los Andes busca gestionar ante la AFA la presencia de hinchas de Colón en el estadio Eduardo Gallardón , buscando aprovechar la capacidad del estadio para recibir público visitante. Esta intención surge en el contexto de un posible aumento de partidos con ambas parcialidades, facilitado por la buena predisposición dirigencial del club de Lomas de Zamora .

Todo se da en el marco del regreso del público visitante a las canchas del fútbol de ascenso. Será determinante lo que ocurra en la presente jornada cuando Quilmes reciba a Nueva Chicago y Colegiales a Temperley, en la prueba piloto que llevará a cabo la Asociación del Fútbol Argentino encabezada por el presidente Claudio Chiqui Tapia.

Los Andes, presidido por Omar Plaini, tiene la intención de solicitar la autorización para que los hinchas de Colón de Santa Fe puedan asistir al partido por la jornada número 12 de la Primera Nacional . La dirigencia del conjunto Milrayitas confirmó que el estadio está en condiciones y solicitarán formalmente el permiso para la venta de entradas a visitantes.

"Vamos a ver que surge, nosotros obviamente vamos a solicitar, tenemos un estadio que está en condiciones para que venga público, lo vamos a intentar y lo vamos a solicitar", aseguró Plaini confirmando las intenciones de la dirigencia de Los Andes para contar con público visitante.

Cabe señalar que el estadio Eduardo Gallardón fue recientemente sede del partido de Copa Argentina entre Gimnasia y Tiro de Salta y Gimnasia de Mendoza con buen comportamiento de ambas parcialidades. Son buenas señales pensando en la aprobación de la AFA para que de el visto bueno, pensando en la asistencia del público de Colón de Santa Fe al Gallardón.

Desde los organismos de seguridad también buscan aprobar la medida

Este fin de semana se hará la prueba piloto de algunos partidos con ambas parcialidades. En caso de que todo marche correctamente el Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, aseguró que uno de los partidos que se analiza que pueda tener público visitante es el que disputarán Los Andes y Colón en Lomas de Zamora.

"El regreso del público visitante es responsabilidad de todos. Queremos que el hincha entienda que esta posibilidad de que la familia regrese a las canchas es un esfuerzo de todos los actores del fútbol argentino", señaló el Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires.

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La capacidad del estadio de Los Andes y donde podrían asistir los hinchas de Colón

El estadio Eduardo Gallardón cuenta con una tribuna lateral habilitada, con capacidad aproximada para 5 mil personas, ideal para albergar a los visitantes. Tiene una capacidad aproximada de 35.000 a 38.000 espectadores, siendo uno de los más grandes del ascenso argentino. El público visitante suele ubicarse en la tribuna cabecera sur (o tribuna Centenario), aunque habrá que analizar que es lo que disponen los organismos de seguridad teniendo en cuenta que Colón se ubica como líder de la Zona A en la Primera Nacional y se podría esperar una multitud de hinchas sabaleros.

La prueba piloto será observada con atención por dirigentes, organismos de seguridad y por el propio mundo del fútbol, ya que podría marcar el inicio de un proceso gradual para normalizar una situación que en otros países es habitual, pero que en Argentina se perdió tras los episodios de violencia que obligaron a restringir el acceso de visitantes.

Si la experiencia resulta positiva, la Primera Nacional podría convertirse en el punto de partida de un regreso más amplio y progresivo del público visitante al fútbol argentino. Una postal que supo ser parte esencial del folclore de cada fin de semana y que ahora busca volver, con organización, control y consenso institucional.

Este domingo los hinchas de Temperley serán observados por el mundo del fútbol para saber cual será su comportamiento en la cancha de Colegiales, como también los hinchas de Nueva Chicago en el estadio de Quilmes. Todo servirá como prueba y luego analizar si los simpatizantes de Colón de Santa Fe pueden acudir al Eduardo Gallardón.