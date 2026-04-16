Los chicos de Los Andes ayudaron a un ex Temperley a ser héroe en el Gallardón

El momento en que Joaquín Papaleo recibe la ayuda de los alcanza pelotas de Los Andes.

El estadio de Los Andes fue sede de Copa Argentina para el encuentro que disputaron Gimnasia y Esgrima de Mendoza y Gimnasia y Tiro de Salta en el Eduardo Gallardón . Fue un hecho histórico, ya que la cancha ubicada en Lomas de Zamora albergó por primera vez un partido del torneo más federal del país.

Sin embargo, un hecho curioso sucedió luego de finalizados los 90 minutos reglamentarios. El encuentro terminó empatado sin goles y en la definición por penales Joaquín Papaleo , ex arquero de Temperley , fue protagonista y héroe del lobo salteño gracias a la ayuda divina de los alcanzapelotas de Los Andes.

La clasificación de Gimnasia y Tiro de Salta a los 16avos de final de la Copa Argentina tomó un giro inesperado. Con una escena que corrió el desarrollo habitual de una definición, el arquero Joaquín Papaleo , ex Temperley , tuvo el protagonismo total en la tanda de penales con una actuación que cambió el clima en pleno Eduardo Gallardón.

El uno contuvo tres remates desde los doce pasos y sostuvo a su equipo en momentos donde la serie parecía inclinarse. Su actuación no sólo tuvo peso por las atajadas, sino también por la forma en la que manejó la situación.

Papaleo utilizó un papel con anotaciones para anticipar posibles ejecuciones, algo que ya es habitual en este tipo de definiciones. Pero fue más allá en su estrategia y buscó apoyo fuera del campo. En varias ejecuciones se acercó a los carteles publicitarios para interactuar con los alcanza pelotas, generando un momento distinto en medio de la tensión.

Sin embargo, ese recurso no pasó inadvertido. Los propios alcanzapelotas eran chicos de Los Andes, quienes le brindaron indicaciones al arquero del conjunto salteño. Mientras el resto de los jugadores se concentraba en ejecutar, el arquero construía su propio clima, buscando influir también desde lo psicológico. El resultado terminó respaldando esa apuesta.

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Esta tarde, el Estadio Eduardo Gallardón vivió un hecho histórico al albergar por primera vez un encuentro de la Copa Argentina.



En esta jornada se enfrentaron Gimnasia y Esgrima de Mendoza y Gimnasia y… pic.twitter.com/fBddrJX2GN — Club Los Andes (@clublosandes) April 16, 2026

La definición por penales con Joaquín Papaleo convirtiéndose en héroe en cancha de Los Andes

Del lado mendocino, los penales no encontraron precisión. Papaleo atajó los remates de Ismael Cortez, Luciano Cingolani y Julián Ceballos, mientras que otros intentos tampoco terminaron en gol. Solo convirtieron Matías Recalde, Agustín Módica y Santiago Rodríguez, en una serie irregular para el equipo.

En el conjunto salteño también hubo errores, pero lograron sostener la diferencia. Convirtieron Nicolás Contin, Rubén Villarreal, Fabricio Rojas y finalmente Juan Galetto, quien se hizo cargo del último penal. Otros intentos no terminaron bien: Franco Sivetti falló, Manuel Guanini desvió su remate y el disparo de Walter Montoya fue anulado por una ejecución irregular.

El cierre llegó con el remate de Galetto, que definió alto y cruzado para sellar el 4-3 en la serie. Ese disparo confirmó la clasificación de Gimnasia y Tiro y dejó sin margen de reacción al conjunto mendocino. La escena final combinó alivio, festejo y el reconocimiento inmediato al arquero.

Con esta victoria, Gimnasia y Tiro se metió en la siguiente instancia de la Copa Argentina, donde enfrentará a Vélez, que viene de superar a Deportivo Armenio. La clasificación dejó una historia marcada por la definición desde el punto penal, pero sobre todo por la actuación de un arquero que terminó inclinando la balanza. Un ex Temperley ayudado por los alcanza pelotas de Los Andes. Una historia que ya quedó marcada a fuego en la Copa Argentina.