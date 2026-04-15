Leonardo Lemos: "Teníamos que demostrar de qué estamos hechos"

Un triunfo llama a otro triunfo. Después del golpe en el clásico, Los Andes estaba necesitado de sumar, casi al límite. Por eso, los seis puntos que hilvanó el equipo de Leonardo Lemos van cambiando el semblante y lo ubican al Milrayitas expectante en la zona A de la Primera Nacional .

El entrenador Leonardo Lemos lamentó haber no haber tenido “más puntos”, a la vez que después del 1-0 sobre Acassuso admitió cosas a “mejorar” a futuro.

“Los triunfos te dan tranquilidad, la posibilidad de trabajar con mejor ánimo después de algunas semanas donde no se nos dieron las cosas, el golpe en el clásico. Necesitábamos una continuidad de triunfos. Hubiésemos conseguido algo más de lo que conseguimos, pero no se nos venía dando”, explicó el DT en diálogo con La Hora de Los Andes.

Sin embargo, consideró que “no nos sobró nada. El primer tiempo no me gustó mucho como lo presentamos, en el segundo un poco mejor, el gol tranquilizó, pero a pesar de haber ganado hay muchas cosas para analizar y mejorar”.

En ocho fechas disputadas (está pendiente la 4º), Los Andes igualó el comienzo de la temporada 2025: tres ganados, igual cantidad de empates y dos derrotas, con la salvedad que en este 2026 las caídas fueron en Lomas de Zamora.

Festejo de Los Andes Festejo de Los Andes en Boulogne.

De las pocas chances que hubo en el partido, Los Andes salió airoso. Primero con el penal que Sebastián López atajó en el cierre de la etapa inicial y después con el cabezazo goleador de Mauricio Asenjo, que a la postre fue el triunfo.

“Hablé con los chicos en el entretiempo, no me había gustado. Tuvimos esta vez viento a favor, el hecho que no lo convirtieron (el penal) y teníamos que aprovechar porque se nos había presentado una oportunidad. En el segundo tiempo apretamos los dientes”, afirmó el entrenador del Milrayitas.

Sobreponerse al golpe del clásico

Con dos triunfos de visitante, Los Andes comienza a saldar la baja efectividad del año pasado. Ahora debe recuperar en casa, donde ganó uno de cinco. “Lo importante es que el equipo se recuperó de local. No fue fácil, fue duro lo que pasó en el clásico y obviamente vuelvo a pedir perdón por eso. Pusimos la cara, intentamos hacer lo mejor, tuvimos el partido para ganarlo y no se nos dio. Entiendo el dolor de la gente, hace más de un año y medio que estoy acá y me duele como al hincha lo que nos pasó”, reflexionó el oriundo de Quilmes.

No es fácil recuperarse de tamaña adversidad, pero Leonardo Lemos encontró respuestas rápidas. “Como hablamos en el primer entrenamiento post clásico, demostrar de qué estamos hechos y hasta ahora el equipo está demostrando, que ganó de local, se sacó un partido complejo después del clásico”.

En busca de su tercer triunfo consecutivo, Los Andes (12 puntos) recibirá este sábado desde las 15 a San Telmo (8), por la 10º fecha.