Leonardo Lemos, entrenador de Los Andes, en el Top-10 de la Primera Nacional

Este viernes la Primera Nacional comenzará a disputar la temporada 2026, en la que Los Andes y Temperley , dirigidos por Leonardo Lemos y Nicolás Domingo , respectivamente, buscarán ser animadores del torneo. Serán 36 equipos, divididos en dos zonas de 18 cada uno, enfrentándose a dos ruedas.

Con respecto a la temporada pasada, serán 20 los entrenadores que continuarán dirigiendo a sus equipo s. Leonardo Lemos, DT del Milrayitas, aparece dentro de un selecto grupo de 10 nombres que iniciarán un nuevo proceso luego de dirigir toda la temporada 2025.

Milrayitas al acecho. Lemos explicó cuál es el objetivo de Los Andes para la Primera Nacional

El oriundo de Quilmes ascendió a Los Andes en 2024 (13 partidos) desde la Primera B y lo dirigió todo el año pasado (34, más uno por Copa Argentina).

Con Leonardo Lemo s, el elenco de Lomas de Zamora obtuvo el 39.22% de los puntos la temporada pasada, con una fuerte producción como local (62.75%) y un flojo rendimiento como visitante (15.69). Sin embargo, siempre hubo voluntad entre la dirigencia y el cuerpo técnico para renovar el vínculo.

Los otros entrenadores que siguen los pasos del DT de Los Andes son Adrián Adrover (Agropecuario Argentino de Carlos Casares), Iván Juárez (Atlético de Rafaela, desde el Federal A), Ricardo Pancaldo (Chaco For Ever), Diego Funes (Ciudad de Bolívar, desde el Federal A), Leonardo Fernández (Colegiales), Walter Otta (Deportivo Morón), Joaquín Iturrería (Ferro Carril Midland, desde la Primera B), Fernando Quiróz (Gimnasia y Tiro de Salta) y José María Martínez (Tristán Suárez).

Los que siguen, pero con menos continuidad

Hay otros 10 que también continuarán en el cargo, pero no habiendo dirigido temporada 2025 completa. En esa lista están Darío Lema (Acassuso), que lo tomó en la 14º fecha del Torneo Clausura de Primera B en lugar de Juan José Serrizuela; Aníbal Biggeri (All Boys) desde la 22º sucediendo a Mariano Campodónico; Rodrigo Alonso (Almirante Brown, debuta contra Los Andes) en la 25º reemplazando a Guillermo Szeszurak; Ezequiel Medrán (Colón de Santa Fe) a partir de la 28º por Martín Minella; Fabián Nardozza (Defensores de Belgrano) desde la 25º sucediendo a Marcelo Goux; Alexis Matteo (Deportivo Maipú) en la 20º en lugar de Juan Manuel Sara, que desde la 21º ocupó el cargo de Andrés Montenegro (Estudiantes de Buenos Aires).

La lista continúa con Sergio Rondina (Ferro Carril Oeste) en la 21º por Alfredo Grelak, que en la 29º llegó para suceder a la dupla Néstor Frediani-Jorge Vendakis (Quilmes), tras la salida de Aldo Duscher; y Gustavo Coleoni (San Miguel) desde la 12º por Sebastián Bataglia.

Nicolás Domingo debutará al frente de Temperley

En cambio, 16 clubes contarán con nuevos entrenadores, entre ellos Temperley, que anunció al debutante Nicolás Domingo, después de la salida de Rubén Forestello a Patronato de Paraná, en lugar de Gabriel Gómez.

El exvolante de Banfield e Independiente, entre otros, ya tuvo su bautismo en Copa Argentina, quedando el Gasolero eliminado por penales contra Barracas Central. Como futbolista, ya conoce la categoría, donde se retiró en Arsenal.

Los demás que arrancan de cero serán: Gabriel Gómez (Almagro) por Andrés Montenegro; Cristian Pellerano (Atlanta) por Luis García; Juan Vitta (Atlético Güemes) por Pablo Martel; Adrián Bastía (Central Norte de Salta) por Matías Lequi; Matías Módolo (Chacarita Juniors) por Carlos Mayor; Cristian Díaz (Deportivo Madryn) por Leandro Gracián; Hernán Pellerano (Gimnasia y Esgrima de Jujuy) por Matías Módolo) y Mariano Toedtli (Godoy Cruz Antonio Tomba de Mendoza) por Omar Asad.

Entre otros que iniciarán figuran Carlos Mayor (Mitre de Santiago del Estero) por Cristian Mazzón; Luis García (Nueva Chicago) por Gastón Lotito; Pablo Forsanari (Racing de Córdoba) por Hernán Medina; Andrés Yllana (San Martín de Tucumán) por Mariano Campodónico; Ariel Martos (San Martín de San Juan) por Leandro Romagnoli y Marcelo Perugini (San Telmo) por José María Bianco.