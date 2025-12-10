Nicolás Domingo comparó a Temperley con un gigante de Europa

El primer movimiento de la dirigencia de Temperley en este mercado de pases fue la contratación de Nicolás Domingo como entrenador para suplir la salida de Rubén Forestello . Será la primera experiencia del exvolante de Banfield al frente de un plantel y eso genera muchas expectativas entre los Gasoleros de cara a la temporada de la Primera Nacional 2026.

Oriundo de Totoras , provincia de Santa Fe, Nicolás Domingo mostró su deseo de dirigir ni bien “colgó los botines” en Arsenal de Sarandí. Y tal es la emoción que eso le genera que comparó a Temperley con un gigante a nivel mundial. “Ahora, para mí, Temperley pasa a ser el Real Madrid”, lanzó el flamante entrenador e inmediatamente su frase generó altas repercusiones en las redes sociales.

Salvando las distancias y evocando la época de los “Galácticos” Luis Figo, Zinedine Zidane, David Beckham y Ronaldo en la Casa Blanca -también podrían sumarse nombres como Iker Casillas, Sergio Ramos, Raúl , entre otros-, el nuevo entrenador del Celeste considera de sumo valor e importancia el nuevo paso que está por dar en su carrera en un club de la envergadura de Temperley.

Firma de Nicolás Domingo Nicolás Domingo firmó como DT de Temperley.

Y eso lo dejó expuesto al remarcar que “estoy acá por convencimiento, por ganas. Creo que empezar mi carrera en un lugar como Temperley es un desafío hermoso. Mi mujer (María Emilia Forcherio, jugadora de hockey de Lomas Athletic) y mi hija (Roma) están alineadas conmigo en este proyecto. Ahora toca disfrutar esta nueva posibilidad que me da el fútbol”.

Conociendo al plantel de Temperley

Hasta el momento hubo siete bajas (Bruno Duarte, Federico Milo, Diego Magallanes, Nahuel Pombo, Nahuel Genez, Javier Toledo y Mateo Romero) y cinco renovaciones (Ezequiel Mastrolía, Luciano Nieto, Gabriel Hauche, Gabriel Esparza y Fernando Brandán), además de primeros contratos (Matías Calzón, Franco Tirotta, Lisandro Morrone y Francisco Silva), pero de todos modos Nicolás Domingo ya se interiorizó en el plantel y el contexto del club.

“Estuve mirando el último ascenso, analizando jugadores. Tuve charlas con Gastón Aguirre cuando trabajó acá. Esto es muy reciente, así que hay que ir conociendo el lugar. Sé que Temperley es como una familia y espero ser parte de ella”, finalizó Domingo, que estará acompañado en su cuerpo técnico por Juan Ignacio Ayaso, Lucas Rivas, Marcelo Frezzini, Rodrigo Díaz y Cristian Schlezak.

Ahora es momento de planificar el plantel, la pretemporada, los amistosos y salir al ruedo con su “Real Madrid” en busca de ganar protagonismo a lo largo y ancho del país en este nuevo desafío que se le presenta en la Primera Nacional.