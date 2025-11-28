Temperley eligió un nuevo coordinador para las divisiones inferiores

Temperley realizó una reestructuración en sus divisiones formativas y cambió al coordinador de las divisiones inferiores . Ese cargo lo pasó a ocupar Fabián Salvatierra , que hace años trabaja en el club y en 2025 comandó al equipo de cuarta división.

Salvatierra, que actualmente se encuentra como DT interino del primer equipo a la espera de la llegada de un nuevo entrenador , estará al frente del proyecto formativo del Gasolero para el 2026, siendo la cabeza de todo el fútbol juvenil.

El exmediocampista, formado en Banfield y con pasado en Brown de Adrogué, está en Temperley desde 2018 y trabajó en diferentes categorías en este tiempo, incluso tuvo un paso por el plantel profesional.

El flamante coordinador de las inferiores del Gasolero integró el cuerpo técnico de primera, cuando Cristian Quiñónez y Gastón Aguirre asumieron como entrenadores del primer equipo en 2022. Él fue uno de sus ayudantes de campo.

salvatierra, junto a Quiñonez y Aguirre, en Temperley En Temperley, Salvatierra fue ayudante de campo de la dupla Quiñónez-Aguirre. Club Temperley.

Antes de su llegada del Celeste, Salvatierra trabajó seis años junto a Pablo Vico en Brown de Adrogué como uno de sus ayudantes de campo. En ese tiempo, el Tricolor tuvo dos ascensos a la Primera Nacional.

Gabriel Ostúa seguirá en Temperley

Dentro de la reestructuración que lleva adelante el club, uno de los temas importantes era definir el puesto de Gabriel Ostúa, quien fue el coordinador de las inferiores en esta temporada.

Ostúa, otro hombre de la casa, seguirá vinculado a Temperley, ya que fue confirmado como el entrenador de la Reserva, cargo que también ocupó durante 2025 junto con la coordinación de inferiores.

En último campeonato de Reserva, el Gasolero sumó 34 puntos y finalizó en la sexta colocación, a 13 unidades del campeón Quilmes. En total, acumuló nueve victorias, siete empates y cinco derrotas, siendo el segundo equipo con menos goles en contra de la temporada.