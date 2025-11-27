viernes 28 de noviembre de 2025
Escribinos
27 de noviembre de 2025
¿A dónde va?

El destino de Rubén Forestello, el DT que le dijo "no" a Temperley

Mientras el Gasolero sigue en la búsqueda, el exentrenador del club encontró destino para la próxima temporada de la Primera Nacional.

Tras el no a Temperley, Forestello dirigirá Patronato.

Tras el no a Temperley, Forestello dirigirá Patronato.

Lee además
Pedro Souto regresa a Temperley como campeón de la Copa Argentina.
Primera Nacional 2026.

Pedro Souto regresa a Temperley, ¿se queda?
Gabriel Hauche sigue un año más en Temperley.
Demonio celestial.

Gabriel Hauche renovó con Temperley y va por un gran sueño

En ese momento, tras la negativa a Temperley, muchos rumores comenzaron a circular a partir de la negativa del entrenador. Se lo vinculó a San Martín de San Juan, equipo recientemente descendido de la Liga Profesional, y todos los caminos conducían en ese sentido, teniendo en cuenta que vínculo que el técnico tiene con el club sanjuanino.

A pesar de eso, el futuro de Rubén Forestello estaría en otra provincia, particularmente en Entre Ríos. Es que Patronato, que era el otro equipo que lo quería desde un primer momento, aceleró en las últimas horas y se quedaría con el “Yagui”, uno de los técnicos codiciados de este mercado de pases.

temperley-salida-a-la-cancha
Mientras tanto, Temperley sigue la búsqueda de entrenador.

Mientras tanto, Temperley sigue la búsqueda de entrenador.

Tras el “no” a Temperley, Rubén Forestello vuelve a un viejo conocido

El entrenador avanzó en las últimas horas las negociaciones con Patronato y de no surgir ningún inconveniente, será el DT del Patrón en la próxima temporada de la Primera Nacional.

De acuerdo a varios medios especializados del Ascenso, como también medios locales de Entre Ríos, dan como un hecho la llegada del entrenador, quien llegó a un acuerdo de palabra con la dirigencia del club entrerriano y en las próximas horas será oficializado en el cargo.

Una vez que se firmen los papales, Rubén Forestello iniciará su segundo ciclo en Patronato, donde estuvo en 2019. En ese primer ciclo, dirigió 49 partidos, con 14 victorias —incluyendo dos celebrados triunfos ante River por 2 a 1 en el estadio Grella—, 15 empates, entre ellos el recordado 1 a 1 ante Boca en La Bombonera, y sufrió 20 derrotas.

Temas
Seguí leyendo

Pedro Souto regresa a Temperley, ¿se queda?

Gabriel Hauche renovó con Temperley y va por un gran sueño

Temperley abrochó también a Fernando Brandán y Gabriel Esparza

En qué anda la búsqueda del nuevo entrenador de Temperley

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Mauricio Arboleda pidió disculpas a los hinchas de Banfield y no descartó regresar al Taladro.
Arrepentido.

Por qué Mauricio Arboleda salió a pedirles disculpas a los hinchas de Banfield

Las más leídas

Te Puede Interesar

Banfield, hasta el momento, no podrá sumar refuerzos.
En problemas.

A Banfield le cayó otra inhibición y agrava su situación para el mercado de pases