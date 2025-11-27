El destino de Rubén Forestello, el DT que le dijo "no" a Temperley

Forestello , que había hecho una buena campaña con el equipo celeste en el 2025, metiéndolo en el Reducido y clasificándolo a la próxima Copa Argentina, estuvo un mes conversando con los dirigentes, tratando de pulir detalles para planificar el 2026 , aunque finalmente, en la última reunión, decidió no renovar su vínculo con el club.

En ese momento, tras la negativa a Temperley , muchos rumores comenzaron a circular a partir de la negativa del entrenador. Se lo vinculó a San Martín de San Juan , equipo recientemente descendido de la Liga Profesional, y todos los caminos conducían en ese sentido, teniendo en cuenta que vínculo que el técnico tiene con el club sanjuanino.

A pesar de eso, el futuro de Rubén Forestello estaría en otra provincia, particularmente en Entre Ríos . Es que Patronato , que era el otro equipo que lo quería desde un primer momento, aceleró en las últimas horas y se quedaría con el “Yagui”, uno de los técnicos codiciados de este mercado de pases.

Tras el “no” a Temperley, Rubén Forestello vuelve a un viejo conocido

El entrenador avanzó en las últimas horas las negociaciones con Patronato y de no surgir ningún inconveniente, será el DT del Patrón en la próxima temporada de la Primera Nacional.

De acuerdo a varios medios especializados del Ascenso, como también medios locales de Entre Ríos, dan como un hecho la llegada del entrenador, quien llegó a un acuerdo de palabra con la dirigencia del club entrerriano y en las próximas horas será oficializado en el cargo.

Una vez que se firmen los papales, Rubén Forestello iniciará su segundo ciclo en Patronato, donde estuvo en 2019. En ese primer ciclo, dirigió 49 partidos, con 14 victorias —incluyendo dos celebrados triunfos ante River por 2 a 1 en el estadio Grella—, 15 empates, entre ellos el recordado 1 a 1 ante Boca en La Bombonera, y sufrió 20 derrotas.