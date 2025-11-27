Con quién pasarán las Fiestas los hijos de la China Suárez y Benjamín Vicuña

Benjamín Vicuña volvió a la Ciudad Buenos Aires luego de un breve viaje a su Chile natal, acompañado de dos sus hijos pequeños, Amancio y Magnolia, ambos fruto de su relación con la China Suárez, y fue abordado por un móvil de América TV.

El actor chileno aterrizó en Ezeiza en las últimas horas del martes y, en medio de la polémica por el discutido “centro de vida” de los niños, fue contundente al referirse dónde pasarán sus hijos las Fiestas de Navidad y Fin de Año, desestimando que sea en Turquía, donde reside actualmente su expareja con Mauro Icardi.

En diálogo con un móvil de LAM , en la pantalla de América TV, Benjamín Vicuña dijo acerca del viaje a Chile que lo utilizó para reconectar con su familia y sus raíces.

“Me encanta volver a mi país, mis raíces, mi gente, mi familia, sus abuelos, sus primos, sus sobrinos. Es un laburo que hay que hacer. La gente que tiene familia sabe que eso hay que hacerlo”, contó.

Benjamín Vicuña se reencontró con sus hijos. Benjamín Vicuña se reencontró con los hijos que tuvo con la China Suárez.

¿CONFLICTO ENTRE LA CHINA SUÁREZ Y BENJAMÍN VICUÑA POR LAS FIESTAS?

La cronista no dudó en preguntarle si este año pasará las Fiestas con sus hijos pequeños, a pesar de que ahora los menores no tengan un destino fijo desde que su madre empezó su relación con el ex de Wanda Nara.

“Las Fiestas siempre son un momento hermoso para estar con la gente que uno ama, para reunirse en familia, así que este año no va a ser la excepción”, expresó el actor.

Por último, la periodista intentó indagar sobre su relación con la ex Casi Ángeles, tema que ha generado múltiples titulares en los últimos meses. Sin embargo, Vicuña prefirió no dar declaraciones al respecto y evitó responder.