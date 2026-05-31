Clima: llega otra semana fresca, con neblina y poco sol en Lomas de Zamora

Semana con clima fresco y nubes en Lomas de Zamora y sus alrededores.

Una semana fresca y nublada se espera en Lomas de Zamora y sus alrededores, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), desde donde advirtieron la presencia de neblinas entre la madrugada y la mañana. La temperatura máxima será de 18°, típico de clima otoñal.

El lunes se prevé cielo nublado a mayormente nublado, vientos del este y las marcas térmicas irán de los 8° a los 15°. Para el martes se anuncia cielo mayormente nublado, vientos del noreste cambiando al este y los termómetros se ubicarán entre los 8° y los 15°.

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Ya el miércoles se espera cielo nublado a parcialmente nublado y vientos del noreste, con una temperatura mínima de 10° y una máxima de 15°, típicos días grises de otoño antes de la llegada del invierno, que se concretará en 20 días.

En tanto, el jueves se prevé cielo mayormente nublado, vientos del noreste y las marcas térmicas irán de los 12° a los 17°.

Para el viernes se anuncia cielo nublado a mayormente nublado, vientos del este y los termómetros se ubicarán entre los 12° y los 18°, por lo que será el día “más agradable# de toda la semana.

Por su parte, el sábado se espera cielo nublado y vientos del note rotando al noreste, con una temperatura mínima de 14° y una máxima de 18°.