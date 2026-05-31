Así nació la Escuela Nº1, la más emblemática de Lomas de Zamora

La Plaza Grigera cambió de paisaje, de ritmo y de época, pero hay edificios que siguen funcionando como una cápsula del tiempo en pleno centro de Lomas de Zamora. Entre ellos sobresale uno que ocupa gran parte de las calles Sáenz y Manuel Castro y que, desde hace generaciones, forma parte de la memoria colectiva lomense: la Escuela Nº1 Bartolomé Mitre, conocida popularmente como “la Escuela de la Plaza”.

La historia del establecimiento comenzó incluso antes de la creación oficial del partido de Lomas de Zamora , fundada en 1859. En aquellos años, estas tierras todavía dependían de Barracas al Sud, hoy Avellaneda, y los vecinos empezaban a reclamar algo que consideraban indispensable para el crecimiento de la zona: una escuela pública.

El pedido tomó forma el 1º de noviembre de 1859, cuando abrió sus puertas la Escuela Nº1 en la quinta “Los Leones”, propiedad de Esteban Adrogué. La residencia era una de las construcciones más imponentes del lugar y tenía, en su acceso principal, dos esculturas de mármol que la distinguían del resto.

La concreción del proyecto fue posible gracias al impulso de varios vecinos ilustres. A ese respaldo local se sumó también el apoyo decisivo de Domingo Faustino Sarmiento, que por entonces se desempeñaba como jefe del Departamento de Escuelas de la Nación y acompañó las gestiones desde el comienzo.

Dos años después, en 1861, la escuela dejó la quinta de Adrogué y se trasladó al terreno donado por Victorio Grigera, ubicado justamente en la esquina de Sáenz y Manuel Castro. La construcción del nuevo edificio se financió mediante una suscripción entre vecinos y con ayuda económica del gobierno de Bartolomé Mitre.

La obra quedó bajo la administración de Adrogué y Jorge Temperley, mientras que Manuel Baravino estuvo a cargo de la dirección técnica. El proyecto se realizó sobre planos encargados por Sarmiento en Estados Unidos. El edificio fue concluido el 26 de noviembre de 1861 y apenas un mes más tarde la institución ya funcionaba allí. Con el paso de las décadas, la escuela volvió a transformarse.

Parte del paisaje de la Plaza Grigera

Durante la gobernación bonaerense de Dardo Rocha, en 1882, el establecimiento fue reemplazado. Más tarde, en 1930, el gobernador Valentín Vergara ordenó la demolición del antiguo colegio para levantar otro de mayores dimensiones, el mismo edificio que todavía hoy forma parte del paisaje de la Plaza Grigera. El 9 de julio de 1931 llegó otra decisión significativa. El inspector de Escuelas de la Provincia de Buenos Aires, José Santamarina -quien además había sido director del colegio- resolvió bautizarlo Bartolomé Mitre, en homenaje a quien fue considerado su fundador.

Desde entonces, para varias generaciones de vecinos, la histórica “Escuela de la Plaza” quedó definitivamente ligada a la identidad de Lomas de Zamora. ¡Hasta la semana que viene, amigos!