Piden 50 años de cárcel por abuso sexual de menores en Llavallol a un hombre que había sido condenado

El fallo estará a cargo del TOC 4 de Lomas de Zamora.

El fiscal Hugo Carrión pidió 50 años de prisión para Ezequiel F.F., un hombre acusado de abuso sexual a cinco niños y niñas de entre 11 y 14 años, a quienes habría corrompido en Villa Rita y Llavallol , en hechos ocurridos en 2020 y 2025.

El juicio se desarrolla en el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 4 de Lomas de Zamora , donde el martes pasado se escucharon los alegatos de la fiscalía y la defensa del imputado de 39 años.

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El representante del Ministerio Público Fiscal solicitó la pena máxima considerando que Ezequiel F.F. ya tiene una condena por abuso de menores en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo que lo convierte en reincidente.

Los cargos incluyen abuso sexual gravemente ultrajante con acceso carnal agravado, exhibiciones obscenas y corrupción agravada, en concurso real, en cinco casos.

El juicio estará a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 8 de Lomas. El juicio por abuso sexual está a cargo del TOC 4 de Lomas de Zamora.

La defensa, en tanto, pidió la absolución o, en su defecto, que los hechos se califiquen como abuso sexual simple —delito con una pena notablemente menor.

La sentencia estará a cargo de los jueces Sebastián De Césare, Darío Segundo y Federico Carrillo, y se espera para la semana próxima.

Abuso sexual reiterado y modus operandi

Según la acusación, Ezequiel F.F. se ganaba la confianza de los chicos ofreciéndoles alimentos, consola de videojuegos, banda ancha y celulares en su vivienda. Las víctimas llegaban al lugar por amistad con un niño que vivía allí junto a un familiar del imputado.

El fiscal Carrión describió un patrón de sometimiento sexual "gravemente ultrajante", aprovechando la corta edad de las víctimas y el carácter sorpresivo de los ataques. También se lo acusa de obligar a los menores a ver material pornográfico.