Lanzan en Lomas y en todo el país la colecta para ayudar a Cáritas

Los voluntarios estarán en las calles el sábado y domingo próximo.

Una colecta anual que estará activa en Lomas que trabaja en conjunto hace mucho tiempo.

La colecta anual de Cáritas en el marco de su 70 aniversario arranca la semana que viene y en Lomas se preparan para juntar esos fondos fundamentales que se destinan a ayudar a muchas familias en estado de vulnerabilidad. El próximo sábado y domingo los voluntarios estarán en las calles para dar a conocer la campaña que es anual.

Para sostener muchos programas, hogares es que todos los años, Cáritas organiza las colectas anuales, pero la de este año será especial ya que están celebrando los 70 años de trabajo social constante en cada rincón y en cada barrio de Argentina .

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En Lomas hay un fuerte compromiso de ya que la Catedral Nuestra Señora de la Paz trabaja constantemente con Cáritas y es una de las sedes donde se puede dejar la ayuda que luego llega a las familias y a las personas que lo necesiten.

La Diócesis de Lomas de Zamora , colabora semanalmente con parroquias más alejada del casco céntrico de Lomas por lo que la campaña anual es sumamente importante para seguir construyendo solidaridad y el compromiso de llegar a los sectores más alejados.

Los 70 años de Cáritas se festejan en Lomas y en todo el país

Cáritas es una de las Instituciones que puede llegar a lugares muy alejados donde casi nadie se entera de cómo viven muchas personas y gracias al servicio silencioso de los voluntarios, se puede llegar a tantos rincones de muchos barrios con familias en situaciones de gran vulnerabilidad.

Sobre la labor en Lomas, aseguraron que "por Cáritas de la Iglesia Catedral llega mucha gente incluso de municipios vecinos como Lanús, Avellaneda, Quilmes, Almirante Brown y es como nos decía El Papa Francisco que Cáritas es la caricia de la madre Iglesia", contó la hermana Elisa, que estuvo por muchos años trabajando en la Catedral local.

Hay un alías donde la gente puede hacer llegar su ayuda, durante todo el año o este 6 y 7 de junio que serán los dos días de la colecta anual de Cáritas. "Por más poco qué puedan dar siempre ayuda", destacó la hermana Elisa.

Para colaborar con lo que cada uno pueda está disponible el siguiente alias: Basílica.Catedral.mp

La colecta anual con presencia en Lomas

El próximo fin de semana Cáritas estará presente con sus alcancías por las calles, bares, trenes, colectivos, en todo el país y obviamente en los barrios de Lomas.

También organizan ferias, y otros eventos para sumar, porque es la única colecta del año y debe alcanzar para cubrir todos los programas y proyectos que tiene Cáritas entre los que se destacan varios hogares (chicos con capacidades diferentes), apoyo escolar, comedores, farmacias solidarias, ya que presta ayuda ante emergencias, sean climáticas, incendios, entre otras.

Otra de las posibilidades que ofrecen es sumarse como voluntaria/o, acercarse y anotarse para unos de estos dos días de colecta anual y elegir el horario en que se pueda dar una mano.