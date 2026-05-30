Escracharon a un hombre por golpear a un caballo en Lomas de Zamora

Una vecina de Lomas de Zamora compartió un video para denunciar públicamente un caso de maltrato animal luego de que una cámara de seguridad registrara a un hombre golpeando a un caballo que tiraba de un carro.

Las imágenes, que comenzaron a circular en redes sociales durante las últimas horas, muestran al agresor dándole varias trompadas en la cara al equino mientras se encontraba detenido en plena calle.

“Hoy la cámara de mi vecina grabó a este hdp pegándole al caballo. Si lo reconocen, estamos buscando para que se lo saquen. El que pueda comparta por favor”, escribió la mujer junto al al material filmico.

Según indicó, el episodio ocurrió en la intersección de las calles El Zonda y Bustos, y en pocas horas, la publicación generó fuerte indignación entre vecinos y usuarios de redes sociales, quienes reclamaron la intervención de las autoridades y pidieron que el caballo sea rescatado cuanto antes.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LaUnionDiario/status/2060405939010691413?s=20&partner=&hide_thread=false Una vecina difundió un video captado por una cámara de seguridad en el que se observa a un hombre golpeando a un caballo en Lomas de Zamora pic.twitter.com/QXKZG1AtKA — Diario La Unión (@LaUnionDiario) May 29, 2026

Qué hay que hacer ante un caso de maltrato animal

En Lomas de Zamora, las denuncias por maltrato animal se rigen por la Ley Nacional Nº 14.346, que castiga ese tipo de actos de crueldad.

Cuando un vecino ve a un equino en mal estado o tirando de un carruaje (o todo lo referido a la Ley de Maltrato Animal Nº14.346) hay que llamar al 911 y denunciar el episodio.

A su vez, el 911 se comunica con Monitoreo de Lomas, quien actúa junto a Lomas Previene para derivar un móvil policial a la zona donde ocurre el hecho. Como los equinos suelen encontrarse en malas condiciones o quienes lo poseen no cuentan con la documentación correspondiente sobre su tenencia, los caballos secuestrados son derivados al cuidado de proteccionistas de animales.