Una ONG de Lomas de Zamora lanza una rifa para ayudar a tres caballos rescatados en un allanamiento

En el refugio viven decenas de caballos: todos ellos tienen una segunda oportunidad de vida tras haber sufrido maltrato animal.

La ONG Caballos Libres del Sur de Lomas de Zamora lanzó una rifa por Pascuas con el objetivo de recaudar fondos que serán destinados para mejorar la calidad de vida de tres caballos recientemente rescatados y, además, saldar distintas deudas y continuar con su trabajo voluntario con decenas de equinos salvados del maltrato y la tracción a sangre.

Karmen , integrante de Caballos Libres del Sur, dialogó con el Diario La Unión y contó que la rifa constará de 100 números , donde cada uno de ellos costará de $2.000. El premio es un huevo de Pascuas familiar y se conocerá tras un sorteo por Lotería Nacional nocturna que se hará una vez finalizada la venta de todos los números.

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La venta ya comenzó y está disponible para todos aquellos que deseen colaborar con la causa. Para elegir un número, los vecinos deberán contactarse mediante un mensaje al Instagram de la ONG y luego abonar el mismo mediante el alias caballos.libredelsur (Mercado Pago).

La venta ya comenzó y está disponible para todos aquellos que deseen colaborar con la causa.

“Decidimos lanzar la rifa porque tenemos que saldar algunas deudas de alquiler y veterinaria. A eso se le suma que recientemente recibimos en nuestro campo a tres nuevos caballos, quienes llegaron a nuestras manos tras un allanamiento”, detalló Karmen sobre la situación económica.

b2fa90ac-41d8-40da-97f1-1059baa5634a La labor de Caballos Libres del Sur es ciento por ciento autofinanciada.

Decidimos lanzar la rifa porque tenemos que saldar algunas deudas de alquiler y veterinaria. A eso se le suma que recientemente recibimos en nuestro campo a tres nuevos caballos, quienes llegaron a nuestras manos tras un allanamiento Decidimos lanzar la rifa porque tenemos que saldar algunas deudas de alquiler y veterinaria. A eso se le suma que recientemente recibimos en nuestro campo a tres nuevos caballos, quienes llegaron a nuestras manos tras un allanamiento

A cuánto asciende la deuda

Luego, Karmen contó que la deuda total oscila en aproximadamente $1.400.000, por lo que también están llevando a cabo la venta de materiales reciclados (como tapitas, latas de aluminio y cartón) y la afiliación de nuevos padrinos y madrinas que deseen ayudar a costear los gastos mensuales.

Caballos Libres del Sur cuenta con decenas de equinos en su refugio, producto de distintos rescates. El trabajo que realizan a diario los voluntarios y es a pulmón, sin recibir ingresos extra de ninguna índole. Los vecinos de Lomas de Zamora que deseen aportar su granito de arena también pueden contactarse mediante WhatsApp al 1133142847 (Karmen).