Crisis.

Datos de Indec: el desempleo encubierto se ubica casi en el 14% en la economía de Javier Milei

Se trata de las personas que no son desempleadas pero que tienen empleos frágiles, de poca carga horaria o con ingresos insuficientes. Se usan cifras del Indec.

Datos de Indec: el desempleo encubierto se ubica casi en el 14% en la economía de Javier Milei.

Datos de Indec: el desempleo encubierto se ubica casi en el 14% en la economía de Javier Milei.

Las estadísticas de Indec le juegan en contra el gobierno de Javier Milei

Complicado.

Ambiente.

Se trata de un indicador desarrollado por el Instituto Argentina Grande (IAG) que contempla a la cantidad de personas que no son desempleadas para las estadísticas oficiales, pero que tienen empleos frágiles, de poca carga horaria o con ingresos insuficientes, por lo que en muchos casos terminan presionando igualmente sobre el mercado de trabajo.

Por "la proliferación de la dinámica del 'autoempleo'", "la tasa de desempleo tradicional se vuelve un indicador insuficiente para medir la presión sobre el mercado laboral. Existe en nuestro país un 'desempleo blue'", explicó el IAG.

El desempleo ampliado

Basándose en los microdatos de la EPH, el IAG identifica en lo que resulta un desempleo ampliado a quienes (1) buscan trabajar más horas; (2) han trabajado ninguna o muy pocas horas la última semana (son desocupados o subocupados); (3) las horas que trabajaron fueron en una actividad desprotegida y de alta precariedad.

"Queda expuesto que aquellas personas que trabajan pocas horas en empleos precarios ('changas', trabajos en aplicaciones, etc.) mientras buscan otros trabajos son cada vez más", advirtió el informe.

De esta forma, al desempleo del 6,6% se suma el desempleo ampliado, que sumó un 7,2 por ciento, totalizando un 13,8 por ciento de desempleo encubierto, o "desempleo blue" al tercer trimestre de 2025. Aun así, esta cifra supone una baja de este indicador respecto al 14,8% que totalizaba en el tercer trimestre de 2024.

FUENTE: nota.texto7

