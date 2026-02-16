¿Baja la inflación? criar a un hijo en enero costó $607.000, según el Indec.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dio a conocer los valores actualizados (según la inflación) de la canasta de crianza correspondientes a enero de 2026, un indicador que mide cuánto necesita una familia para cubrir los gastos de consumo y cuidado de niños, niñas y adolescentes.
De acuerdo con el relevamiento, una familia necesitó en enero al menos $476.230 para criar a un hijo menor de un año. En el caso de los niños y adolescentes de entre 6 y 12 años, el monto ascendió a $607.848, el valor más alto registrado en la medición mensual.
El informe oficial detalla que la canasta de crianza se calcula a partir de dos grandes componentes: los bienes y servicios —como alimentos, vestimenta, transporte y educación— y el costo del cuidado, que contempla el tiempo destinado a las tareas de crianza.
Según el Indec, los valores de enero
Para menores de 1 año, el costo total fue de $476.230, compuesto por $154.079 en bienes y servicios y $322.151 en cuidado. En el caso de infantes de 1 a 3 años, la canasta alcanzó los $567.124, con $198.152 en bienes y servicios y $368.162 en cuidado.
Para niños de 4 y 5 años, el monto fue de $483.497, de los cuales $253.390 correspondieron a bienes y servicios y $230.108 al cuidado.
Para niños y adolescentes de 6 a 12 años, el total llegó a $607.848, con $314.331 en bienes y servicios y $293.517 en cuidado.