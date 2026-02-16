lunes 16 de febrero de 2026
¿Baja la inflación? criar a un hijo en enero costó $607.000, según el Indec

Por la inflación, una familia necesita al menos $476.230 para criar a un hijo menor de un año. Para los de entre 6 y 12 años, el monto asciende a $607.848.

De acuerdo con el relevamiento, una familia necesitó en enero al menos $476.230 para criar a un hijo menor de un año. En el caso de los niños y adolescentes de entre 6 y 12 años, el monto ascendió a $607.848, el valor más alto registrado en la medición mensual.

El Indec dio a conocer la cifra tras el aumento de la inflación.
El informe oficial detalla que la canasta de crianza se calcula a partir de dos grandes componentes: los bienes y servicios —como alimentos, vestimenta, transporte y educación— y el costo del cuidado, que contempla el tiempo destinado a las tareas de crianza.

Según el Indec, los valores de enero

Para menores de 1 año, el costo total fue de $476.230, compuesto por $154.079 en bienes y servicios y $322.151 en cuidado. En el caso de infantes de 1 a 3 años, la canasta alcanzó los $567.124, con $198.152 en bienes y servicios y $368.162 en cuidado.

Para niños de 4 y 5 años, el monto fue de $483.497, de los cuales $253.390 correspondieron a bienes y servicios y $230.108 al cuidado.

Para niños y adolescentes de 6 a 12 años, el total llegó a $607.848, con $314.331 en bienes y servicios y $293.517 en cuidado.

