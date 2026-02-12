jueves 12 de febrero de 2026
Según el Indec, cuánto necesitó una familia para no ser pobre en enero

Con el nuevo dato de inflación, se conoció cuánto debe ganar una familia para no ser consideraba pobre ni indigente.

El Indec dio a conocer la cifra tras el aumento de la inflación.

Una familia con cuatro integrantes necesitó $1.360.299 para no ser pobre en enero de 2026, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Además, precisó $623.990 para no llegar a ser considerado indigente.

La variación mensual de la canasta alimentaria (CBA) fue de 5,8%, mientras que la básica total (CBT) fue de 3,9%. En el reporte de la medición interanual, la canasta alimentaria tuvo una variación de 37,6% y la total fue de 31,6%.

Los datos del Indec para la indigencia

Un adulto necesitó al menos $201.939 para no ser considerado indigente, mientras una familia tipo compuesta por dos mayores y dos niños tuvo que conseguir $623.990 para no quedar bajo esa línea.

En la medición de la pobreza, un adulto solo necesitó $440.226 para no ser considerado pobre, mientras una familia de cuatro zafó de integrar ese conjunto con un piso de $1.360.299.

