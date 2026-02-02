lunes 02 de febrero de 2026
Incertidumbre.

¿Espaldarazo a Javier Milei? qué hay detrás de la renuncia de Marco Lavagna al Indec

El economista dejó su cargo pocos días después de la implementación de la nueva metodología del IPC y en un contexto de tensión interna.

La salida del funcionario fue confirmada por fuentes oficiales y se produce en un escenario de "ruidos internos" debido al congelamiento de salarios en el instituto, situación que tensó la relación con la planta de trabajadores.

La imagen del extitular del Indec

Lavagna, quien había asumido el 30 de diciembre de 2019, gestionó una etapa caracterizada por la continuidad en la normalización de las estadísticas públicas, manteniendo cierta "transparencia" ante la opinión pública.

Su partida coincide con un momento técnico crucial: la puesta en marcha del renovado Índice de Precios al Consumidor (IPC). Esta actualización incluye la adopción de la clasificación Coicop 2018, que eleva a 13 las divisiones de relevamiento (sumando "Seguros y servicios financieros"), y utiliza la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) 2017-18 para ponderar los consumos de manera más actual.

La sospecha sobre Javier Milei

La noticia encendió las alarmas en el gremio ATE Indec. Su delegado, Raúl Llaneza, advirtió: "Nos llama poderosamente la atención y nos pone en alerta la renuncia a 8 días de la salida del IPC con la nueva ponderación".

Desde el sindicato exigieron un "Indec independiente del poder político".

Incertidumbre.

