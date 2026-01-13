martes 13 de enero de 2026

Informe.

La inflación de diciembre fue de 2,8% según el Indec, más de lo que esperaban las consultoras

El Indec difundió los datos del último mes del año. La inflación en 2025 fue de 31,5%, la más baja desde diciembre de 2017. Transporte fue lo que más aumentó.

La inflación de diciembre fue de 2,8%, según el Índice de Precios al Consumidor que difundió el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec). De esta manera, la inflación en el 2025 fue de 31,5% y alcanzó el menor nivel en ocho años (24,8% en diciembre de 2017).

La canasta básica, sobre la cual se calcula el índice de pobreza, subió 4,1% en diciembre último, muy por encima de la inflación, y acumuló en el 2025 un alza del 27,75 %, informó el INDEC.

En tanto, la canasta alimentaria, que sirve para estima la indigencia, también se elevó 4,1% y acumuló un alza del 31% en el 2025.

La inflación que se esperaba

Esta cifra fue más de los esperado entre las principales consultoras prevén una inflación en torno al 2,5% y 2,6%:

  • Analytica: 2,6%.
  • C&T: 2,6%.
  • Equilibra: 2,6%.
  • Libertad y Progreso: 2,5%.
  • EcoGo: 2,5%.

Más allá del dato de diciembre, el Gobierno celebró haber alcanzado la inflación más baja de los últimos ocho años, al haberse ubicado en un 31,5% interanual y en lo que fue una de las principales metas que se planteó el presidente Javier Milei cuando asumió el poder.

Milei destacó la gestión del ministro Luis Caputo, por haber conseguido la inflación baja de los últimos ocho años, luego de conocerse que la suba de precios de diciembre fue del 2,8% y la variación interanual del 31,5%.

“Toto. El más grande. Fin”, escribió con mayùsculas el jefe de Estado al responder un tuit publicado por Caputo donde destacaba que la inflaciòn es la más baja desde el 2017.

FUENTE: nota.texto7

