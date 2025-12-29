Las Pymes denuncian que el Gobierno las dejó "libradas al azar" en medio de la crisis

Para evitar una crisis recesiva permanente, reclamó la “conformación de un plan industrial que instituya un financiamiento accesible, tarifas de servicios públicos diferenciadas para la producción, control de las importaciones e incentivo al consumo para que se reactive la demanda”.

“El informe del Observatorio IPA confirmó que el Gobierno nacional decidió dejar librado al azar la supervivencia de las Pymes industriales, no sólo por desatender las necesidades ante la caída brutal del consumo y su efecto inmediato en las fábricas y el empleo; sino también por sostener la presión impositiva sobre el sector productivo al mismo tiempo que liberaba las importaciones de todo tipo”, se quejó Rosato.

En un comunicado que recibió Agencia Noticias Argentinas, el presidente de IPA sostuvo que “la falta de un plan industrial no puede compensarse con el superávit fiscal, ni la baja de la inflación, que son dos buenas noticias para el país, pero que nunca deben estar atadas a una mortandad de empresas que ponga en riesgo la estabilidad social por la falta de empleo”.

Añadió que “aún está por verse si se trató de una torpeza de un Gobierno inexperto o de un verdadero objetivo para destruir el conglomerado industrial local”.

El pedido a Luis Caputo

“Estamos a tiempo de evitar la catástrofe, porque quedó totalmente claro que las dos velocidades en la que se mueve la actividad económica desbalanceó el escenario productivo y laboral, ya que los sectores que se vieron beneficiados por el modelo económico implementado hasta ahora no lograron compensar las pérdidas laborales”, insistió.

En este contexto, le pidió al ministro Luis Caputo, que se abra al diálogo para encontrar un camino de escape a una crisis social, porque “algunas medidas pueden salvar a las fábricas nacionales”.