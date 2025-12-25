Navidad aburrida: fuerte precipitación en las ventas de juguetes por la crisis económica.

La Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ) informó que las ventas de juguetes durante la Navidad y las Fiestas registraron una caída del 6,9% en unidades en comparación con el mismo período del año pasado. “En un contexto signado por un consumo más cauteloso, restricciones presupuestarias en los hogares y decisiones de compra más racionales por parte de las familias”, según informaron desde el sector. Las ventas online, que vienen creciendo en comparación a las tradicionales bocas de expendiendo, estuvieron estancadas.

La Navidad no alcanzó para compensar lo perdido en el año “Si bien el resultado final fue negativo, el desempeño de diciembre fue mejor al esperado, especialmente en relación con noviembre, mes que había mostrado una caída fuerte e inesperada. En particular, se observó una mejora en el ritmo de ventas durante los días previos a Nochebuena, aunque no alcanzó para compensar la baja del Día del Niño ni los fuertes retrocesos de los meses posteriores”, sostuvo Matías Furió, titular de la Cámara.

En un escenario de crisis, los juguetes económicos y de precio bajo concentraron el mayor volumen de ventas y mostraron el mejor desempeño relativo dentro de un mercado en retracción, mientras que los productos de alto valor, incluidos aquellos asociados a licencias, películas y grandes marcas, tuvieron muy baja rotación.

En Navidad se cristalizó el golpe a la industria nacional El 70% de los productos y las ventas del mercado local corresponden a importados, lo que representa un duro golpe para los fabricantes nacionales.

En este escenario, el ticket promedio varió según el tipo de canal de venta: en jugueterías de barrio se ubicó en torno a $19.000 por juguete, en supermercados rondó los $10.000 y en cadenas especializadas ascendió a aproximadamente $45.000. "Este comportamiento refleja una clara preferencia por productos de precio bajo y medio, tendencia que condicionó la estrategia comercial del sector", agregaron desde la CAIJ.

