La Plaza Grigera se copó de música y solidaridad por Navidad: las fotos de Nonpalidece, La Bomba y Chala Rasta

Familias enteras de Lomas de Zamora le hicieron frente al calor de este sábado y participaron del Festival Navidad en Comunidad en la Plaza Grigera, que contó con los shows gratuitos de Chala Rasta, La Bomba de Tiempo y Nonpalidece.

Además, la jornada contó con una colecta solidaria de juguetes que fue un éxito. Lo recolectado será entregado a niños de Lomas, para que todos tengan su regalo en esta Navidad.

Los vecinos fueron llegando antes de las 17 para ver la apertura de la legendaria banda de reggae local Chala Rasta, que interpretó sus éxitos imperecederos. Le siguió La Bomba de Tiempo, con toda su potencia arriba del escenario. "Nos habíamos quedado con ganas de verlos después del último show anunciado en Lomas por la primavera, pero que tuvo que ser suspendido por la lluvia. Siempre es bueno verlos, tienen una energía que traspasa", remarcó Luis Suárez Orio, de Banfield.

El cierre estuvo a cargo de Nonpalidece, una de las bandas fundamentales del reggae argentino, surgida a mediados de los ’90 que suele convocar a una multitud en Lomas de Zamora y en gran parte de la Provincia. Su música, cargada de mensajes positivos, conciencia social y una energía contagiosa, mantiene un vínculo sólido con distintas generaciones de seguidores.

Acá las mejores fotos del festival en la Plaza Grigera por Navidad: image Chala Rasta abrió la jornada solidaria por Navidad en Lomas. image Chala Rasta abrió el festival por la tarde en la Grigera. image La colecta de juguetes fue un éxito para esta Navidad. image La Bomba de Tiempo cautivó a grandes y a chicos. image Un show muy esperado en Lomas de Zamora. image Una jornada imperdible en la Plaza Grigera en la previa de Navidad. image Nonpalidece cerró el festival por Navidad en Lomas de Zamora. image Nonpalidece cerró el festival por Navidad en Lomas de Zamora.

