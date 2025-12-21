domingo 21 de diciembre de 2025
Escribinos
21 de diciembre de 2025
Festival.

La Plaza Grigera se copó de música y solidaridad por Navidad: las fotos de Nonpalidece, La Bomba y Chala Rasta

Lomas de Zamora tuvo su festival solidario por Navidad, que contó con shows imperdibles y una colecta de juguetes en la Plaza Grigera que fue un éxito.

Nonpalidece cerró el festival por Navidad en la Plaza Grigera.

Nonpalidece cerró el festival por Navidad en la Plaza Grigera.

Familias enteras de Lomas de Zamora le hicieron frente al calor de este sábado y participaron del Festival Navidad en Comunidad en la Plaza Grigera, que contó con los shows gratuitos de Chala Rasta, La Bomba de Tiempo y Nonpalidece.

Además, la jornada contó con una colecta solidaria de juguetes que fue un éxito. Lo recolectado será entregado a niños de Lomas, para que todos tengan su regalo en esta Navidad.

Lee además
El buzón para cartel ya está instalado en el cuartel de los Bomberos de Lomas de Zamora.
Magia.

El tierno video de los Bomberos de Lomas anticipando la Navidad
laprida, el corazon de lomas que late mas fuerte en navidad
Un emblema.

Laprida, el corazón de Lomas que late más fuerte en Navidad

Los vecinos fueron llegando antes de las 17 para ver la apertura de la legendaria banda de reggae local Chala Rasta, que interpretó sus éxitos imperecederos. Le siguió La Bomba de Tiempo, con toda su potencia arriba del escenario. "Nos habíamos quedado con ganas de verlos después del último show anunciado en Lomas por la primavera, pero que tuvo que ser suspendido por la lluvia. Siempre es bueno verlos, tienen una energía que traspasa", remarcó Luis Suárez Orio, de Banfield.

El cierre estuvo a cargo de Nonpalidece, una de las bandas fundamentales del reggae argentino, surgida a mediados de los ’90 que suele convocar a una multitud en Lomas de Zamora y en gran parte de la Provincia. Su música, cargada de mensajes positivos, conciencia social y una energía contagiosa, mantiene un vínculo sólido con distintas generaciones de seguidores.

Acá las mejores fotos del festival en la Plaza Grigera por Navidad:

image
Chala Rasta abri&oacute; la jornada solidaria por Navidad en Lomas.

Chala Rasta abrió la jornada solidaria por Navidad en Lomas.

image
Chala Rasta abri&oacute; el festival por la tarde en la Grigera.

Chala Rasta abrió el festival por la tarde en la Grigera.

image
La colecta de juguetes fue un &eacute;xito para esta Navidad.

La colecta de juguetes fue un éxito para esta Navidad.

image
La Bomba de Tiempo cautiv&oacute; a grandes y a chicos.

La Bomba de Tiempo cautivó a grandes y a chicos.

image
Un show muy esperado en Lomas de Zamora.

Un show muy esperado en Lomas de Zamora.

image
Una jornada imperdible en la Plaza Grigera en la previa de Navidad.

Una jornada imperdible en la Plaza Grigera en la previa de Navidad.

image
Nonpalidece cerr&oacute; el festival por Navidad en Lomas de Zamora.

Nonpalidece cerró el festival por Navidad en Lomas de Zamora.

image
Nonpalidece cerr&oacute; el festival por Navidad en Lomas de Zamora.

Nonpalidece cerró el festival por Navidad en Lomas de Zamora.

Temas
Seguí leyendo

El tierno video de los Bomberos de Lomas anticipando la Navidad

Laprida, el corazón de Lomas que late más fuerte en Navidad

La Catedral de Lomas tendrá su Concierto de Navidad

Finde en Lomas: La Bomba de Tiempo, Nonpalidece y toda la movida local

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
AySA anunció cortes de agua en Lomas de Zamora la próxima semana.
A saber.

Habrá cortes de agua en Lomas y Banfield la próxima semana

Las más leídas

Te Puede Interesar

En Lomas de Zamora y alrededores de esperan 32° para Navidad.
Verano.

Arranca una semana calurosa con una Navidad con 32°: el pronóstico, día por día