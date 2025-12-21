domingo 21 de diciembre de 2025
Sentencia.

Villa Centenario: condenaron a un joven a 13 años de prisión por un homicidio

La Justicia de Lomas de Zamora confirmó la sentencia por el asesinato de Jonathan San Martín, ocurrido en noviembre de 2020 en una esquina de Villa Centenario.

El hombre que atropelló y mató a su amigo será juzgado en los Tribunales de Lomas de Zamora.

El crimen tuvo como víctima a Jonathan San Martín, de 34 años. Según se determinó en la investigación, el muchacho estaba reunido con amigos en la calle Cosquín al 100, entre Martín Rodríguez y Capitán Sarmiento, cuando llegó al lugar un grupo de jóvenes en dos autos.

Los sujetos empezaron a atacarlos a disparos, aparentemente por un conflicto previo. Los balazos hirieron de muerte a San Martín, quien perdió la vida poco después en la Unidad de Pronta Atención (UPA) de Villa Fiorito.

Los principales acusados del asesinato fueron Carlos Ponce Gómez y Facundo Salgado. El primero había sido condenado en 2022, mientras que el segundo se sometió a juicio recientemente ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°3 de Lomas de Zamora.

Condena por homicidio

Comisaría 7ma de Villa Centenario.
Comisaría 7ª de Villa Centenario.

Salgado fue declarado culpable del delito de “homicidio con arma de fuego”. Durante el juicio, se le unificó esa pena con otra causa anterior. En consecuencia, el TOC 3 de Lomas lo sentenció a 13 años de prisión.

La condena de Salgado se sumó a la de Ponce Gómez, quien había recibido la misma pena en el marco de un juicio abreviado, realizado en 2022.

Cabe recordar que en estos cinco años que pasaron desde el crimen, la investigación tuvo a otros jóvenes detenidos, pero fueron desvinculados de la causa y dejados en libertad. En su momento, la investigación fue llevada adelante por la Unidad Funcional de Instrucción N°3 de Lomas de Zamora.

