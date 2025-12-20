El joven condenado a prisión perpetua por el crimen de su abuela apeló la sentencia

El autor del crimen fue condenado a prisión perpetua .

A poco más de dos meses de haber sido condenado a prisión perpetua , el joven que mató a puñaladas a su abuela, e hirió gravemente a su prima de 11 años en Lomas de Zamora, apeló la sentencia mientras cumple la pena en la cárcel.

Fuentes cercanas a la causa informaron a La Unión que el imputado Cristian Eduardo Robledo presentó la apelación, en busca de conseguir una pena menor a la impuesta por el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 2 de Lomas.

El nieto asesino había sido declarado culpable del homicidio de Norma Antonia Guevara , y de atacar con la misma arma blanca a la menor, que logró sobrevivir y pedir ayuda. El veredicto fue dictado en octubre pasado .

La estrategia de Robledo sería la misma que adoptó su defensa durante el juicio: que habría actuado por su estado de abstinencia, ya que era una persona adicta a las drogas.

El crimen de la abuela asesinada en Lomas de Zamora

Norma Antonia Guevara, de 68 años, fue asesinada a puñaladas en frente de su nieta de 11 años, que también fue atacada con un cuchillo, pero que a diferencia de su abuela, pudo sobrevivir.

El sangriento hecho ocurrió el 20 de octubre del 2024 en una casa ubicada sobre Castelli al 1700, en Lomas Oeste. Allí, Cristian Eduardo Toledo primero atacó a la mujer, con quien habría discutido por negarse a darle dinero para comprar drogas, ya que sería adicto y vivía en situación de calle.

Mientras la niña era atendida por personal médico, los efectivos policiales que llegaron al lugar comenzaron la búsqueda del acusado, que trató de escapar. Sin embargo, fue detenido a las pocas cuadras. Tenía las manos con sangre y llevaba la cuchilla utilizada para el macabro crimen.