Lo detuvieron por un asesinato en Llavallol, pero quedó preso por otra causa

Uno de los dos hombres detenidos días atrás por el asesinato de Lautaro Iván Gómez quedó tras las rejas por el crimen ocurrido en Llavallol , mientras que el otro iba a ser liberado por falta de pruebas, pero quedó preso por otra causa.

Fuentes con acceso al expediente confiaron a La Unión que la investigación por el homicidio del joven de 20 años ahora cuenta con cinco personas detenidas por su presunta participación en el hecho.

Según explicaron a este medio, sólo uno de los dos fue formalmente imputado por el violento episodio registrado el pasado 25 de octubre, en el marco de un supuesto intento de robo.

"El otro quedó afectado en una causa distinta por la tenencia de un arma no vinculada al hecho principal", precisaron, respecto a la situación del otro individuo.

Ambos fueron trasladados para ser indagado por la UFI 11 de Lomas de Zamora, que está al frente del caso. Semanas atrás, la fiscalía había solicitado la prisión preventiva de los otros cuatro detenidos. En total, ahora la causa tiene cinco sospechosos privados de la libertad.

El hecho se produjo el sábado 25 de octubre último en el cruce de Juana Azurduy y Silva, en Llavallol, cuando Lautaro Gómez y su pareja estaban a bordo de un VW Gol rojo, oportunidad en la que aparecieron en escena los malvivientes, quienes circulaban en una camioneta Chevrolet Tracker azul.

De acuerdo a la reconstrucción de los hechos, los delincuentes llegaron en una camioneta Chevrolet Tracker azul. Luego de atacar a la víctima, se apoderaron de su VW Gol y huyeron en ambos vehículos.

A raíz de un impacto de bala en la cabeza, Gómez fue traslado de urgencia al Hospital Norberto Piacentini de Llavallol, donde falleció a las pocas horas de su ingreso.

La Policía llevó a cabo un rápido operativo e interceptó la Chevrolet Tracker, con tres hombres, de 48, 40 y 27 años, y una mujer, de 22.