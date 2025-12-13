sábado 13 de diciembre de 2025
Desapareció.

Asesino prófugo: el crimen de Nicolás Ferrari, un asesinato en Villa Rita impune hace seis años

El autor del asesinato de Nicolás Ferrari sigue desaparecido desde el 2019. Sin embargo, algunos testigos afirmaron haberlo visto "por el barrio".

Nicolás Ferrari fue asesinado el 19 de agosto del 2019 en Villa Rita, Lomas de Zamora, pero a pesar de que ya pasaron más de seis años del crimen, el asesino sigue prófugo y su familia denunció en más de una oportunidad que habría sido visto en el barrio.

Fuentes judiciales informaron a La Unión que la investigación permanece en pleno trámite, pero sin novedades sobre el paradero del presunto asesino, pese a que fue identificado.

Se trata de un sujeto llamado Alberto "Beto" Vizcarra, quien habría asesinado a tiros a la víctima, a modo de venganza por una pelea que habían mantenido previamente.

Desde el entorno familiar de Ferrari, manifestaron que el joven de 20 años salió a comprar, y en el camino se encontró con el homicida, en la intersección de O´Higgins y Neuquén, en el barrio de Villa Rita.

FotoJet
Mientras el joven de 20 años murió por dos tiros en la espalda, un amigo sobrevivió de milagro, pero fue herido en ambas piernas por la balacera.

La UFI 4 de Lomas de Zamora habría hecho varios allanamientos para detener al autor del asesinato, pero la captura nunca se concretó y su paradero permanece incierto, a pesar de algunos testimonios que dan cuenta de que "anda por el barrio".

