Muerte en un supermercado de Lomas: las cámaras de seguridad refuerzan la hipótesis del suicidio

La causa está a cargo de la UFI 11 de Lomas de Zamora.

Las imágenes de las cámaras de seguridad se convirtieron en una de las principales pruebas que refuerzan la hipótesis de suicidio en la investigación por la muerte de un hombre de 52 años hallado dentro de una camioneta en el playón de un supermercado de Lomas de Zamora .

Según señalaron fuentes ligadas a la causa a La Unión , los registros filmicos indicarían que la víctima, identificada como Mariano Hugo Regojo , llegó sola al lugar y nunca descendió del vehículo. Aunque todavía restan pericias clave para confirmar oficialmente la mecánica del hecho, los primeros elementos recolectados coincidirían con esa línea investigativa.

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En el interior de la camioneta, los peritos encontraron únicamente el teléfono celular y documentación personal del hombre, además de un arma de fuego calibre 9 milímetros, una vaina servida y accidentes balísticos en uno de los vidrios del vehículo compatibles con la hipótesis que manejan los investigadores .

El episodio ocurrió el miércoles cerca de las 13 en la intersección de las calles Oliden y Díaz Vélez. Empleados del supermercado alertaron al 911 luego de escuchar una fuerte detonación proveniente del estacionamiento.

Al arribar al lugar, efectivos del Comando de Patrullas de Lomas constataron que el hombre se encontraba sin vida dentro del rodado. Posteriormente, la víctima fue identificada como un vecino de Lanús de 52 años.

Suicidio-Lomas Empleados del supermercado descubrieron el presunto suicidio.

El caso es investigado por la Justicia de Lomas de Zamora

Las tareas periciales estuvieron a cargo de Policía Científica y de un médico forense, mientras que la investigación quedó en manos de la UFI 11 de Lomas de Zamora, que caratuló el expediente como “suicidio”.

De todas maneras, los investigadores continúan trabajando para completar las pericias pendientes y descartar cualquier otra hipótesis.