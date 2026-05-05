martes 05 de mayo de 2026
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5 de mayo de 2026
Tenía 15 años.

Dolor en Lomas de Zamora: último adiós a la adolescente que se suicidó en las vías

Wendy se había arrojado al paso del tren en Florencio Varela. La despidieron en Villa Centenario, frente al Cementerio de Lomas.

Wendy, la joven de Lomas de Zamora fallecida.

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Wendy Salomé Gómez, de 15 años, fue despedida por sus familiares y amigos en la Cochería Comini, ubicada en la avenida Martín Rodríguez 42, frente al Cementerio de Lomas de Zamora.

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Los allegados a la joven convocaron a la gente en la sala velatoria para a las 13 de este lunes. “Tu sonrisa iluminará por siempre nuestros recuerdos. Descansá en paz, hermosa”, rezaba el anuncio de la despedida.

La adolescente había nacido el 2 de diciembre de 2010. Tenía 15 años cuando tomó la drástica decisión de suicidarse arrojándose al paso del tren el pasado 30 de abril. Los motivos que la llevaron a ese final no trascendieron. El caso conmocionó a todo Lomas de Zamora.

El suicidio de Wendy

tren
La joven, oriunda de Lomas de Zamora, se suicidó en Florencio Varela.

La joven, oriunda de Lomas de Zamora, se suicidó en Florencio Varela.

Wendy había salido de su casa el jueves pasado al mediodía para ir al colegio. Le confirmó a su mamá que había llegado bien. Sin embargo, luego se enteraron que no estaba en la escuela.

Pasaban las horas y la familia no podía ubicar a la adolescente, quien no volvió a su casa esa noche. Empezaron a preocuparse. Enseguida hicieron la denuncia y recurrieron a las redes sociales: en grupo de vecinos de Lomas se hicieron eco de la búsqueda y compartieron la foto de Wendy.

Por desgracia, poco después se confirmó el peor final. Desde la localidad de Zeballos, partido de Florencio Varela, llegó la noticia de que una joven se había arrojado al paso del tren en el cruce de barrera de la calle 819. Era Wendy.

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