Netflix producirá una la película documental sobre Gustavo Cerati

Se viene la película de Gustavo Cerati en Netflix.

Netflix anunció en las redes sociales que producirá una película documental sobre Gustavo Cerati, en una nueva apuesta que se trata de un retrato íntimo que revela las zonas más silenciosas y humanas del exlíder de Soda Stereo permitiendo descubrir al hombre detrás del artista.

Con acceso exclusivo a materiales de video y archivo nunca antes visto, esta producción ofrece una perspectiva fresca y auténtica que transportará a la audiencia directamente al mundo personal de Gustavo Cerati.

Embed Para dar voz a este relato, la película documental cuenta con entrevistas con su círculo más íntimo, incluyendo a figuras fundamentales como sus compañeros de banda en Soda Stereo, Zeta Bosio y Charly Alberti.

Los detalles de la producción de Netflix En palabras de la hermana del músico, Laura Cerati, productora asociada a Netflix: “Este documental significa poder resumir la vida única de un ser que llegó a contagiar su pasión a muchos a través de su poesía y su música. Un hombre con los pies sobre la tierra y, al mismo tiempo, con mucho vuelo propio y creatividad; un amante apasionado que, como decía en su canción, supo ‘sacar belleza del caos’ para llegar a infinitos lugares con su arte, despertando admiración hasta hoy. Utilizó el amor por la música para construir un puente de unión entre personas y lugares diferentes. Es la vida de un hombre alado y de sus muchas vidas en una”.

image Producida por Landia, la película está dirigida por Picky Talarico, que quien también estuvo al frente otro documental disponible Netflix, Rompan Todo: La historia del rock en América Latina, y por Andy Fogwil, como director creativo.

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