En qué exótico lugar iban a casarse Gustavo Cerati y Chloe Bello

La modelo Chloe Bello recordó detalles poco conocidos sobre su romance con Gustavo Cerati , incluyendo el proyecto de boda con el líder de Soda Stereo y el vestido de novia que aún conserva, revelando el impacto emocional que le dejó aquella historia.

La joven contó en el programa Que alguien le avise , de La Casa Stream, que tuvo una relación amorosa muy intensa y corta con Gustavo Cerati.

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“Él me correteó cuatro años”, contó. Ella tenía 22 años y él, 50. “Yo no quería saber nada. Era mucho más grande que yo también. Hasta que finalmente accedí a salir con él y nos enamoramos, ¿no?. Y no nos separamos más”, explicó.

“A las dos semanas estábamos viviendo juntos. Fue muy intenso”, contó y siguió: “Romántica, no pudo haber sido más romántica. La verdad es que me ponen los pelos de punta.”

image La modelo y Gustavo Cerati.

Cuánto duró el romance con Gustavo Cerati

La relación duró solamente “cuatro o cinco meses”, describió Chloe Bello, quien la comparó con una historia trágica: “Fue una intensidad, pero viste que cuando sabés que es como Romeo y Julieta.”

Chloe Bello reveló que el casamiento estaba planificado para celebrarse en Marruecos, un destino especial para ambos. “Sí, estábamos a dos semanas de casarnos”, afirmó la modelo sobre aquel proyecto que no llegaron a realizar. También confesó que todavía guarda el vestido de novia. “Sí, tengo el vestido en casa, todo”, cerró el tema.