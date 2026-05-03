En qué exótico lugar iban a casarse Gustavo Cerati y Chloe Bello

La modelo Chloe Bello recordó detalles poco conocidos sobre su romance con Gustavo Cerati, incluyendo el proyecto de boda con el líder de Soda Stereo y el vestido de novia que aún conserva, revelando el impacto emocional que le dejó aquella historia.
La joven contó en el programa Que alguien le avise, de La Casa Stream, que tuvo una relación amorosa muy intensa y corta con Gustavo Cerati.
“Él me correteó cuatro años”, contó. Ella tenía 22 años y él, 50. “Yo no quería saber nada. Era mucho más grande que yo también. Hasta que finalmente accedí a salir con él y nos enamoramos, ¿no?. Y no nos separamos más”, explicó.
“A las dos semanas estábamos viviendo juntos. Fue muy intenso”, contó y siguió: “Romántica, no pudo haber sido más romántica. La verdad es que me ponen los pelos de punta.”
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La modelo y Gustavo Cerati.
Cuánto duró el romance con Gustavo Cerati
La relación duró solamente “cuatro o cinco meses”, describió Chloe Bello, quien la comparó con una historia trágica: “Fue una intensidad, pero viste que cuando sabés que es como Romeo y Julieta.”
Chloe Bello reveló que el casamiento estaba planificado para celebrarse en Marruecos, un destino especial para ambos. “Sí, estábamos a dos semanas de casarnos”, afirmó la modelo sobre aquel proyecto que no llegaron a realizar. También confesó que todavía guarda el vestido de novia. “Sí, tengo el vestido en casa, todo”, cerró el tema.