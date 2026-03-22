22 de marzo de 2026
Qué canción de Soda Stereo le dedicó Gustavo Cerati a María Carámbula

Gustavo Cerati y María Carámbula fueron novios y luego fueron “amigos entrañables”. El músico de dedicó en tema en el segundo álbum de Soda Stereo.

María Carámbula y Gustavo Cerati. 

Gustavo Cerati y María Carámbula tuvieron un romance de un año cuando el músico tenía 25 años y la actriz tenía 15. La hija de Berugo contó en una oportunidad cómo fue la relación y qué canción de Soda Stereo le dedicó.

"Cuando lo conocí tenía 15, no existía el Facebook", bromeó en una nota con Elizabeth Vernaci. "¿Si me gustaba? ¿Perdón? ¡Me volvía loca! Salimos como casi un año, pero ya no me comía el cuento porque él tenía una novia y me decía: 'Hoy la dejo, María'. Entonces volvía y me decía: 'No pude, mañana'", recordó.

La canción de Gustavo Cerati para María Carámbula

María Carámbula afirmó que Gustavo Certati compuso “Danza Rota”, perteneciente al disco “Nada Personal”, de 1985, inspirado en ella.

Un joven Gustavo Cerati.

Un joven Gustavo Cerati.

También contó compartió que durante los ‘90, ya no como novios, pero compartían salidas a boliches. Destacó a bandas como Squeeze, Happy Mondays y Ultra Vivid Scene como influencias que compartían.

"He tenido la suerte de conocerlo de muy chica y de acompañarlo hasta el final. Igual él sigue estando para mí", dijo. "Es una amigo entrañable para toda la vida", cerró María Carámbula.

