Dante Spinetta y Benito Cerati llegan al Festival Mar del Pop, en Mar del Plata

El Festival Mar del Pop tendrá en escena a Dante Spinetta , Benito Cerati , Richard Coleman y Pipo Cipolatti , entre otros, en la edición número 15 del encuentro que reúne a consagrados y artistas emergentes del rock argentino en Mar del Plata .

El encuentro tendrá lugar los días 6, 7 y 8 de febrero en Brewhouse Puerto, el espacio ubicado en Diagonal Garibaldi 4830, en la ciudad de Mar del Plata.

También serán de la partida Six Sex, Buenos Vampiros, Winona Riders, Militantes del Climax, Loquero, Juana Rozas, Fea, Las Tussi, Atrás Hay Truenos, Maniobras y Tomates en Verano.

Se suman además Uma, Chechi de Marcos, Marchitorial, Este Verano No Fui a la Playa, Fiah Miau, Zoot, Placeres, Cartas a Mi, Gilda Manson, Trazar Diamantes, No Te Me Enojes, Rata Viva Muerta y Los B Boys.

image Mar del Pop tendrá rock y funk.

Pop, funk, rock y electrónica

Reafirmando su lugar como uno de los encuentros musicales más relevantes del verano en la costa atlántica, Mar del Pop anunció su programación para la edición de este 2026.

La grilla se destaca por combinar a reconocidos artistas y la nueva escena atravesando los géneros pop, funk, rock, electrónica y nuevas expresiones urbanas.

Desde hace más de una década, el festival se distingue por su curaduría artística, su compromiso con la cultura independiente y su aporte al circuito musical de Mar del Plata, convirtiéndose en una cita obligada tanto para el público local como para turistas que visitan la ciudad durante la temporada de verano.