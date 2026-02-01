domingo 01 de febrero de 2026
Escribinos
1 de febrero de 2026
No te lo pierdas.

Dante Spinetta y Benito Cerati llegan al Festival Mar del Pop, en Mar del Plata

Dante Spinetta, Benito Cerati y otros artistas de la escena del rock argentino animarán una nueva edición del encuentro en Mar del Plata.

Dante Spinetta estará en Mar del Pop.&nbsp;

Dante Spinetta estará en Mar del Pop. 

El encuentro tendrá lugar los días 6, 7 y 8 de febrero en Brewhouse Puerto, el espacio ubicado en Diagonal Garibaldi 4830, en la ciudad de Mar del Plata.

Lee además
Santiago Motorizado, en plan solista. 
Nuevo tour

Santiago Motorizado presenta "El Retorno" en una gira en Galicia

Charly García y León Gieco. 
Dos grandes.

Charly García sorprendió a León Gieco en medio de un recital

También serán de la partida Six Sex, Buenos Vampiros, Winona Riders, Militantes del Climax, Loquero, Juana Rozas, Fea, Las Tussi, Atrás Hay Truenos, Maniobras y Tomates en Verano.

Se suman además Uma, Chechi de Marcos, Marchitorial, Este Verano No Fui a la Playa, Fiah Miau, Zoot, Placeres, Cartas a Mi, Gilda Manson, Trazar Diamantes, No Te Me Enojes, Rata Viva Muerta y Los B Boys.

image
Mar del Pop tendrá rock y funk.

Mar del Pop tendrá rock y funk.

Pop, funk, rock y electrónica

Reafirmando su lugar como uno de los encuentros musicales más relevantes del verano en la costa atlántica, Mar del Pop anunció su programación para la edición de este 2026.

La grilla se destaca por combinar a reconocidos artistas y la nueva escena atravesando los géneros pop, funk, rock, electrónica y nuevas expresiones urbanas.

Desde hace más de una década, el festival se distingue por su curaduría artística, su compromiso con la cultura independiente y su aporte al circuito musical de Mar del Plata, convirtiéndose en una cita obligada tanto para el público local como para turistas que visitan la ciudad durante la temporada de verano.

Temas
Seguí leyendo

Santiago Motorizado presenta "El Retorno" en una gira en Galicia

Charly García sorprendió a León Gieco en medio de un recital

¿Sofía Gala está embarazada de Fito Páez? Qué dijo Moria Casán

Cómo será la primera película de Speedy González

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Soledad Pastorutti y su esposo. 
Vintage.

Así nació el amor entre Soledad Pastorutti y su esposo

Las más leídas

Te Puede Interesar

Los Andes presentó a Andina, la nueva camiseta
El Milrayitas arranca el 2026.

Los Andes presentó su nueva camiseta ante su gente