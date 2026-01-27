¿Sofía Gala está embarazada de Fito Páez? Qué dijo Moria Casán

Moria Casán habló sin vueltas en su programa de las mañanas de El Trece sobre el inesperado rumor que comenzó a correr sobre el posible embarazo de Sofía Gala luego de confirmarse el romance entre la actriz y Fito Páez.

Todo comenzó el fin de semana pasado, cuando fue el cumpleaños de Sofía Gala , ya que Fito Páez la saludó en las redes con un posteo que tenía una foto de ambos en un avión y un mensaje que se podía interpretar de varias maneras.

A full. Moria escuchó a Wanda y habló de los "olores" de la China Suárez

¡Ups! La terrible reacción de Moria al casamiento de Lali y Pedro Rosemblat

“Feliz cumpleaños Sofía Gala Castiglione, el mundo es un mundo mejor con vos, ¡te amo!”, escribió Fito, y ella respondió: “Te lo digo de nuevo, ¿podés dejar de hacerme bien? Te amo hasta el cielo”, lo que disparó los rumores con fuerza.

Pero lo que nadie se podía imaginar era que esa versión iba a crecer hasta transformarse en un posible embarazo, tema que trató Moria Casán al abrir su programa del martes.

Diseño sin título (6) Moria Casán habló de los rumores de embarazo de Sofía Gala.

Moria Casán develó la charla con Sofía Gala

Luego Moria Casán contó cómo fue su conversación con su hija luego de que Luis Ventura la contactara para confirmar la noticia del embarazo de Sofía Gala.

“Fue como una bomba el romance de Sofía Gala con Fito Páez. Sofía y Fito se aman, se amarán por toda la vida porque son más que pareja, son familia, amigos, tribu, son todo”, dijo Moria Casán.

Y siguió: “Pero me llama Ventura a la tarde y me dice ‘Moria, ¿Sofía Gala está embarazada de Fito Páez?’. Y yo ‘no, Luisito de mi vida, que yo sepa, no. No hablé con ella, pero no, para nada’. Y después habló con ella y me dice ‘no, mamá, por favor, mamá’”.