viernes 16 de enero de 2026
La terrible reacción de Moria Casán al casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat

Lali Espósito y Pedro Rosemblat anunciaron en Instagram que formalizarán su romance y Moria Casán no se guardó nada y dio su contundente opinión.

Moria Casán habló de Lali Espósito y Pedro Rosemblat.&nbsp;

La banfileña Lali Espósito sorprendió al anunciar que se casa con Pedro Rosemblat, luego que dieran a conocer la noticia de la formalización del romance con un posteo en Instagram, y Moria Casán dio su contundente y filosa opinión del tema en su programa de El Trece.

“Se nos casa Lali”, dijo Naza Di Serio en el ciclo de Moria Casán, y la conductora fue tajante Lali Espósito: “¡Qué horror! ¿Qué hacés, Lali? ¿Estás loca? Sos una mujer empoderada, divina… no entiendo por qué harías algo así”.

La insólita crítica de una consagrada actriz a Lali Espósito
Lali Espósito y Pedro Rosemblat, en Brasil. 
Las sorpresivas críticas de Moria Casán a Pedro Rosemblat y Lali Espósito

Mientras que sobre Pedro Rosemblat, “La One” tuvo filosas críticas y le ventiló que el periodista no quiso ir como invitada a su programa.

Y además sentenció: “A Pedro lo tenemos en el freezer porque no contesta. Le dijimos de venir y dijo que no, que estaba muy ocupado. Está alzado en un pony. No lo quiero”.

Moria Casán fue picante con Lali Espósito y Pedro Rosemblat.

“Ahora que estás con Lali calmate, porque todo sube y todo baja”, advirtió Moria Casán, con su habitual estilo, en tiro por elevación al referente de Gelatina.

“No me gusta que se case, no quiero. No puedo creer que una mujer tan empoderada como Lali se case”, insistió Moria Casán sobre la decisión de la artista.

Y Naza Di Serio recordó que, en varias entrevistas del año pasado, Lali Espósito afirmó que no se ve a sí misma como una chica casada, pero “todo puede cambiar”.

