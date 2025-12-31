La insólita crítica de una consagrada actriz a Lali Espósito

A pocos días de que Lali Espósito l anzará dos funciones en el estadio de River, confirmando su gran momento en su carrera en el mundo de la música, una reconocida actriz lanzó una serie de críticas en las redes sociales contra la artista banfileña.

Se trata de Carla Quevedo, escritora y actriz conocida por su participación en la película “El secreto de sus ojos” y en la serie sobre Carlos Monzón , entre otros tantos trabajos.

Para agendar. Skay Beilinson y los Fakires regresan a Mar del Plata

No para. Lali Espósito confirmó su show en River: cuándo se venden las entradas

La actriz decidió expresar su opinión en redes sociales sobre "el fenómeno de llenar estadios" y generó reacciones inmediatas entre los fans de Lali Espósito.

En esta ocasión, Carla publicó un mensaje en X que fue rápidamente interpretado como una crítica hacia Lali y, de manera indirecta, hacia Pedro Rosemblat .

image Carla Quevedo contra Lali Espósito.

"Estoy fascinada por el fenómeno llenar estadios. Todo el mundo llena estadios. Los canales de streaming llenan estadios. Wow", escribió en las redes sociales.

El mensaje fue interpretado como una crítica a Lali Espósito por sus shows en River, previsto para junio de 2026, y también para su novio Pedro Rosemblat, que llenó Obras con su proyecto Gelatina, con su Festival de jingles.