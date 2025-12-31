miércoles 31 de diciembre de 2025
Escribinos
31 de diciembre de 2025
¿Qué onda?

La insólita crítica de una consagrada actriz a Lali Espósito

Una actriz que protagonizó la película "El secreto de sus ojos" tiró unas filosas indirectas en las redes sociales contra Lali Espósito y Pedro Rosemblat.

Lali Espósito no para.&nbsp;

Lali Espósito no para. 

Se trata de Carla Quevedo, escritora y actriz conocida por su participación en la película “El secreto de sus ojos” y en la serie sobre Carlos Monzón, entre otros tantos trabajos.

Lee además
Lali Espósito no para. 
No para.

Lali Espósito confirmó su show en River: cuándo se venden las entradas
Skay en Mar del Plata. 
Para agendar.

Skay Beilinson y los Fakires regresan a Mar del Plata
image
El tuit contra Lali Espósito y Pedro Rosemblat.

El tuit contra Lali Espósito y Pedro Rosemblat.

La actriz decidió expresar su opinión en redes sociales sobre "el fenómeno de llenar estadios" y generó reacciones inmediatas entre los fans de Lali Espósito.

Críticas a Lali Espósito y Pedro Rosemblat

En esta ocasión, Carla publicó un mensaje en X que fue rápidamente interpretado como una crítica hacia Lali y, de manera indirecta, hacia Pedro Rosemblat.

image
Carla Quevedo contra Lali Espósito.

Carla Quevedo contra Lali Espósito.

"Estoy fascinada por el fenómeno llenar estadios. Todo el mundo llena estadios. Los canales de streaming llenan estadios. Wow", escribió en las redes sociales.

El mensaje fue interpretado como una crítica a Lali Espósito por sus shows en River, previsto para junio de 2026, y también para su novio Pedro Rosemblat, que llenó Obras con su proyecto Gelatina, con su Festival de jingles.

Temas
Seguí leyendo

Lali Espósito confirmó su show en River: cuándo se venden las entradas

Skay Beilinson y los Fakires regresan a Mar del Plata

Lali sumó otro River: cuándo es y cómo sacar las entradas

Las fotos de la China Suárez y Mauro Icardi disfrutando de la nieve

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Moria Casán y Evangelina Anderson. 
Sin vueltas.

Moria Casán fue lapidaria con Evangelina Anderson: "Está rota"

Las más leídas

Te Puede Interesar

Entregaron 115 canastas con productos navideños y más de 80 para el Año Nuevo en Temperley. 
Solidaridad.

Trabajar en red, la clave para sostener el comedor Amparo de los Niños de Temperley