Skay Beilinson y los Fakires regresan a Mar del Plata

El próximo sábado 14 de febrero, Skay Beilinson, el ex guitarrista de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, regresa a la ciudad balnearia para presentarse en Plaza de la Música Mar del Plata con su exquisito y extenso repertorio.
Skay se presentará junto a los Fakires, la banda que lo secunda en vivo al ex Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, y en estudio de grabación desde hace años.
Skay Beilinson es uno de los guitarristas, compositores y cantantes más importantes del rock argentino. Con un amplio repertorio como solista junto a su banda Los Fakires, sigue cautivando a su público fiel e imprimiendo una nueva página en el rock argentino reafirmando su lugar como uno de los músicos más influyentes de nuestro país.
El artista continúa generando nuevas emociones en sus seguidores en cada lanzamiento. El más reciente, agosto 2025, ¨Jaque al Rey¨ es un tema fiel a su estilo melódico, preciso y contundente, de esta manera vuelve a dejar una marca personal en la escena del rock nacional
El último trabajo de la banda es "Espejismos", editado en 2023, un compilado de diez canciones, con singles lanzados anteriormente.
Entradas a la venta por sistema Articket
Puntos de venta:
La Casa de las Guitarras: Belgrano 3420, Mar del Plata
FAVA Casa Central: Av. Pedro Luro 3247, Mar del Plata