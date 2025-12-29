lunes 29 de diciembre de 2025
29 de diciembre de 2025
Para agendar.

Skay Beilinson y los Fakires regresan a Mar del Plata

Skay Beillinson, el ex guitarrista de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, se presentarán junto a su banda nuevamente en la ciudad de Mar del Plata.

Skay en Mar del Plata.

Skay en Mar del Plata. 

Skay se presentará junto a los Fakires, la banda que lo secunda en vivo al ex Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, y en estudio de grabación desde hace años.

image
Skay Beilinson en Mar del Plata.

Skay Beilinson en Mar del Plata.

Skay Beilinson es uno de los guitarristas, compositores y cantantes más importantes del rock argentino. Con un amplio repertorio como solista junto a su banda Los Fakires, sigue cautivando a su público fiel e imprimiendo una nueva página en el rock argentino reafirmando su lugar como uno de los músicos más influyentes de nuestro país.

El artista continúa generando nuevas emociones en sus seguidores en cada lanzamiento. El más reciente, agosto 2025, ¨Jaque al Rey¨ es un tema fiel a su estilo melódico, preciso y contundente, de esta manera vuelve a dejar una marca personal en la escena del rock nacional

El último trabajo de la banda es "Espejismos", editado en 2023, un compilado de diez canciones, con singles lanzados anteriormente.

Toda la info de Skay Beilinson en Mar del Plata

Entradas a la venta por sistema Articket

Puntos de venta:

La Casa de las Guitarras: Belgrano 3420, Mar del Plata

FAVA Casa Central: Av. Pedro Luro 3247, Mar del Plata

Skay en Mar del Plata. 
