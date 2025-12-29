lunes 29 de diciembre de 2025
29 de diciembre de 2025
Descuentos de hasta el 30% en el pago anual del TSG en Lomas de Zamora

Los vecinos de Lomas tienen tiempo hasta el 8 de enero para hacer el pago anual de TSG en tesorería del Municipio o delegaciones con Provincia Pagos.

El TSG se puede pagar en tesorería del Municipio.

Los vecinos de Lomas de Zamora que paguen la cuota anual de la Tasa de Servicios Generales (TSG) tendrán la posibilidad de acceder a un descuento de hasta el 30% en el monto total del impuesto. Hay tiempo hasta el 8 de enero.

La Tasa de Servicios Generales es el impuesto que corresponde a los servicios de alumbrado, barrido y limpieza. Si el vecino decide no abonarlo a principios de año, deberá cumplir con 12 cuotas que contienen fecha de pago, en caso de excederse, se cobra un interés.

El impuesto anual se podrá cancelar con la boleta correspondiente en cualquiera de las cajas de la Tesorería del Municipio, ubicada en Azara 237, y también en las delegaciones cuentan con una ventanilla de Provincia Pagos.

