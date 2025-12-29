lunes 29 de diciembre de 2025
29 de diciembre de 2025
Incendio devastador en Villa Albertina: una casa y dos locales destruidos

La familia que vivía en el lugar perdió todo. Los Bomberos de Lomas de Zamora trabajaron casi cuatro horas para controlar el incendio.

El siniestro tuvo lugar este lunes por la mañana en la avenida Martín Rodríguez al 1900, entre Olivos y Fournier. En el lugar había un taller mecánico, un taller de costura y una vivienda. Toda la edificación quedó envuelta en llamas.

Los Bomberos de Lomas controlaron las llamas sin mayores inconvenientes.
Un incendio destruyó un auto y provocó serios daños en una casa de Lomas
Emotivo homenaje a los hermanos asesinados en Villa Fiorito.
Suelta de globos en Fiorito, en homenaje a los hermanos asesinados durante un incendio

No tardó en generarse una inmensa nube de humo negro que pudo verse desde distintas partes de Lomas. Los vecinos salieron de sus casas para intentar ayudar, pero el fuego avanzó tan rápido que era imposible de apagar.

El incendio destruyó a propiedad por completo.

Operativo en el lugar del incendio

Tras el pedido de ayuda, se acercaron al lugar seis dotaciones de los Bomberos de Lomas, personal de Defensa Civil y efectivos policiales de la jurisdicción. Rápidamente se cortó el tránsito para desplegar el operativo.

Tras un arduo trabajo, los bomberos pudieron controlar el incendio. La escena que quedó fue devastadora. “Por suerte no hubo heridos. Trabajamos casi cuatro horas. Empezó a las 6:45 y terminamos casi a las 11”, detalló a La Unión el Jefe de los Bomberos de Lomas, Gustavo Liuzzi.

Bomberos de Lomas y Defensa Civil trabajando en el lugar.

Las personas que vivían en el lugar perdieron absolutamente todo. El fuego alcanzó muebles, electrodomésticos, ropa, vehículos y varios elementos esenciales de la casa. Afortunadamente, todos están a salvo junto a sus mascotas. El área de Obras Particulares del Municipio de Lomas tendrá que verificar si hay peligro de derrumbe.

Además de la destrucción total de la vivienda, el incendio dejó daños en una casa lindera sobre la calle Fournier. Los vidrios de una ventana estallaron durante el siniestro, según pudo averiguar este medio.

