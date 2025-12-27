Suelta de globos en Fiorito, en homenaje a los hermanos asesinados durante un incendio

Familiares de Jorge y Benjamín Oviedo homenajearon a los hermanos que habrían sido asesinados durante un incendio en Villa Fiorito , hicieron una suelta de globos durante la Navidad, a modo de homenaje a las víctimas del hecho ocurrido en septiembre pasado.

La emotiva actividad consistió en una suelta de globos familiar, en honor a la memoria de ambos y para mantener vigente el reclamo de justicia por el brutal doble asesinato.

Mientras la investigación cuenta con un detenido, los seres queridos de Jorge y Benjamín, quienes tenían 30 y 13 años, piden la detención del resto de las personas que habrían participado del crimen.

En la previa a la Nochebuena, Mariana González , la madre de las víctimas, escribió un sentido mensaje en Facebook. "Solo queremos que paguen los responsables. Mientras nosotros lloramos, los asesinos siguen sus vidas normalmente", expresó, en referencia a la impunidad con la que se manejarían.

FotoJet (15) El homenaje para los hermanos asesinados en Villa Fiorito.

Desde el entorno familiar de los hermanos Oviedo aseguran que los asesinos acusaron a Benjamín de haber abusado de otro menor de la misma edad. Por esa misma razón atacaron su casa y la prendieron fuego. Sin embargo, el presunto abuso nunca quedó demostrado.

A pesar de no contar con ninguna prueba, mataron al adolescente, que tenía trastorno del espectro autista (TEA). Su hermano mayor, Jorge, trató de rescatarlo, pero quedó atrapado por las llamas y murió tras agonizar varios días, por las graves quemaduras.

Los videos del incendio en Villa Fiorito

En los registros fílmicos a los que tuvo acceso este medio, se ve a un grupo a los agresores en frente de la vivienda de las víctimas, con un foco de incendio evidente, mientras arrojan piedras y pintan "violadores" en la pared, con aerosol.

"Los autores principales son los padres del otro nene y muchas otras personas que fueron en banda, y aún no fueron identificadas", señaló semanas atrás Micaela, hermana de los fallecidos, en diálogo con este medio.

"Benjamín era un niño de 13 años con discapacidad. Lo acusaron de tocar a otro niño con el que jugaban. Sin dar pruebas ni intención de dialogar como padres y comprender el contexto fueron directamente a matarlo", agregó la joven en redes sociales.

La causa tramita en la UFI 6 de Lomas de Zamora, que avaló la detención del único imputado tras las rejas. El caso es investigado bajo la carátula de "incendio seguido de muerte y daños".