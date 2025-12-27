Suelta de globos en Fiorito, en homenaje a los hermanos asesinados durante un incendio

Emotivo homenaje a los hermanos asesinados en Villa Fiorito.
Familiares de Jorge y Benjamín Oviedo homenajearon a los hermanos que habrían sido asesinados durante un incendio en Villa Fiorito, hicieron una suelta de globos durante la Navidad, a modo de homenaje a las víctimas del hecho ocurrido en septiembre pasado.
La emotiva actividad consistió en una suelta de globos familiar, en honor a la memoria de ambos y para mantener vigente el reclamo de justicia por el brutal doble asesinato.
Mientras la investigación cuenta con un detenido, los seres queridos de Jorge y Benjamín, quienes tenían 30 y 13 años, piden la detención del resto de las personas que habrían participado del crimen.
En la previa a la Nochebuena, Mariana González, la madre de las víctimas, escribió un sentido mensaje en Facebook. "Solo queremos que paguen los responsables. Mientras nosotros lloramos, los asesinos siguen sus vidas normalmente", expresó, en referencia a la impunidad con la que se manejarían.
Desde el entorno familiar de los hermanos Oviedo aseguran que los asesinos acusaron a Benjamín de haber abusado de otro menor de la misma edad. Por esa misma razón atacaron su casa y la prendieron fuego. Sin embargo, el presunto abuso nunca quedó demostrado.
A pesar de no contar con ninguna prueba, mataron al adolescente, que tenía trastorno del espectro autista (TEA). Su hermano mayor, Jorge, trató de rescatarlo, pero quedó atrapado por las llamas y murió tras agonizar varios días, por las graves quemaduras.
Los videos del incendio en Villa Fiorito
En los registros fílmicos a los que tuvo acceso este medio, se ve a un grupo a los agresores en frente de la vivienda de las víctimas, con un foco de incendio evidente, mientras arrojan piedras y pintan "violadores" en la pared, con aerosol.
"Los autores principales son los padres del otro nene y muchas otras personas que fueron en banda, y aún no fueron identificadas", señaló semanas atrás Micaela, hermana de los fallecidos, en diálogo con este medio.
"Benjamín era un niño de 13 años con discapacidad. Lo acusaron de tocar a otro niño con el que jugaban. Sin dar pruebas ni intención de dialogar como padres y comprender el contexto fueron directamente a matarlo", agregó la joven en redes sociales.
La causa tramita en la UFI 6 de Lomas de Zamora, que avaló la detención del único imputado tras las rejas. El caso es investigado bajo la carátula de "incendio seguido de muerte y daños".