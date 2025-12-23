martes 23 de diciembre de 2025
23 de diciembre de 2025
Memoria, verdad y justicia.

Homenajearon a dos médicos del Hospital Gandulfo desaparecidos en la dictadura militar

Familiares de Norberto Julio “Suki” Ramírez y Mario Aníbal Bardi Buclan, participaron de la puesta en valor del cartel ubicado a metros del Hospital Gandulfo.

La actividad del Programa Esquinas por la Memoria, del Municipio, se realizó en el cruce de Balcarce y Las Piedras.

"Seguimos construyendo Memoria Colectiva, fortaleciendo las marcas de memoria en el territorio, porque recordar es un acto de justicia y un compromiso con el presente y el futuro".

La iniciativa fue llevada adelante por la subsecretaría de Derechos Humanos del Municipio, a cargo de Laura Berardo, junto a la familia Ramírez.

Puesta en valor por los médicos del Hospital Gandulfo

La iniciativa fue llevada adelante por la subsecretaría de Derechos Humanos del Municipio, a cargo de Laura Berardo, junto a la familia Ramírez. Se trató de una puesta en valor, ya que la chapa de la esquina -que lleva los nombres de los médicos desaparecidos- había sido vandalizada.

"Se realizó su puesta en valor reafirmando la decisión colectiva de cuidar estos lugares que nos interpelan, nos recuerdan y nos convocan a no olvidar", destacó Berardo.

Estuvieron presentes durante la jornada homenaje: Mónica, esposa de Norberto “Suki” Ramírez; sus hijos Laureano y Alejo, nietos, su hermana Marcela, su prima Gabriela, junto a otros familiares y amigos.

Gran participación y repudio a la Dictadura

Participaron también organizaciones de derechos humanos locales, trabajadores y trabajadoras del hospital y vecinos. También estuvieron Florencia Lembo, referente de Derechos Humanos del Hospital; Gisele Caglieri, directora del Centro de Gestión Municipal (CGM Lomas); Mimí Di Gianni, concejala; Emiliano Baloira , vicepresidente ejecutivo del IMPTCE y amigo de la familia.

"Seguimos construyendo Memoria Colectiva, fortaleciendo las marcas de memoria en el territorio, porque recordar es un acto de justicia y un compromiso con el presente y el futuro", añadió Berardo.

