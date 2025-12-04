Señalizaron al Pozo de Banfield como Sitio de Memoria del Mercosur

En una jornada histórica para la democracia y los derechos humanos , el Pozo de Banfield fue señalizado como Sitio de Memoria del Mercosur en el marco de los 50 años del Plan Cóndor .

Autoridades municipales, provinciales y extranjeras participaron del encuentro en el Espacio para la Memoria ubicado sobre las calles Siciliano y Vernet, donde se colocó una placa que identifica al Pozo de Banfield como Ex Centro Clandestino de Detención vinculado a las violaciones de derechos humanos durante la dictadura militar . Es el primer Sitio de Memoria de Argentina y de la provincia de Buenos Aires en ser identificado con este sello del Mercosur, marcando así un precedente fundamental que permitirá seguir avanzando con las acciones vinculadas a la Memoria, la Verdad y la Justicia.

"La memoria es absolutamente fundamental e imprescindible en Lomas de Zamora y esta articulación que pudimos hacer junto al Gobierno de la Provincia y con referencias del Mercosur viene a poner de manifiesto lo que significa el Pozo de Banfield para nosotros los lomenses. En tiempos de oscuridad y dificultades, algunos empiezan a decir que este tema no garpa y nuestro desafío es hacer de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia un recorrido hacia el futuro porque lo que pasó es demasiado grave", remarcó el intendente Federico Otermín , quien agradeció "a las familias y a todos los que ya no están".

Hace 50 años se daba inicio al Plan Cóndor, una campaña de represión política y violaciones a los derechos humanos llevada a cabo por varias dictaduras latinoamericanas con el respaldo de Estados Unidos . El Pozo de Banfield fue uno de los lugares más emblemáticos de esta estrategia regional cuyo objetivo fue la implementación de un plan económico neoliberal mediante el terrorismo de Estado .

pozo banfield mercosur2

Una de las invitadas al acto de identificación fue Victoria Moyano Artigas, que nació en el Pozo y es hija de los militantes uruguayos desaparecidos María Asunción Artigas y Alfredo Moyano. "Llegamos hasta acá peleando durante todos estos años para que se reconociera que hubo un plan sistemático y que este era uno de los centros clandestinos del Plan Cóndor por los que habían pasado no solamente distintas víctimas de la Argentina sino de toda América Latina. Hoy podemos dar nuestro testimonio, decir nuestra verdad, levantar las banderas de los 30 mil desaparecidos y pelear contra el negacionismo del Gobierno Nacional", señaló Victoria.

La jornada contó con la presencia del ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia, Juan Martín Mena; el subsecretario de Derechos Humanos de la Provincia, Matías Moreno; la ministra de Ambiente de la Provincia, Daniela Vilar; la directora ejecutiva del Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercosur, Andressa Caldas; la subsecretaria de Derechos Humanos del Municipio, Laura Berardo; el Cónsul de Bolivia, Fernando Aramayo; y el primer secretario de la Embajada de Brasil, Ernesto Batista Mané.

También estuvo la abuela de Plaza de Mayo Elsa Pavón junto a su nieta Paula Logares (la primera en ser identificada mediante análisis genético); Alejandrina Barry, hija de desaparecidos; Pablo Díaz, sobreviviente de La Noche de los Lápices; y Noemi Di Gianni, ex presa política de la dictadura.

Pozo de Banfield: del horror a la memoria

Más de 350 personas pasaron por el Pozo de Banfield, uno de los centros clandestinos de detención de la dictadura militar que tenía una maternidad clandestina en la que se apropiaron bebés ilegalmente. También es conocido por ser el lugar donde estuvieron detenidos y fueron desaparecidos los jóvenes de La Noche de los Lápices.

Gracias a la lucha popular, se logró su desafectación en 2006 y su apertura como Espacio para la Memoria a partir de la firma del convenio tripartito en 2015. Este lugar es gestionado desde la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia en articulación con el Municipio de Lomas y la Mesa de Trabajo del Ex Pozo.

Durante todo el año se organizan visitas guiadas para contar la historia del lugar como también diferentes actividades culturales, presentaciones de libros, talleres y proyecciones de películas y documentales.