jueves 04 de diciembre de 2025
Escribinos
4 de diciembre de 2025
Derechos Humanos.

Señalizaron al Pozo de Banfield como Sitio de Memoria del Mercosur

El acto de identificación se dio en el marco de los 50 años del Plan Cóndor y contó con la participación de autoridades municipales, provinciales y extranjeras.

Diariolaunion | Agustín Menghini
Por Agustín Menghini
Jornada histórica en el Pozo de Banfield para fortalecer la memoria colectiva.

Jornada histórica en el Pozo de Banfield para fortalecer la memoria colectiva.

En una jornada histórica para la democracia y los derechos humanos, el Pozo de Banfield fue señalizado como Sitio de Memoria del Mercosur en el marco de los 50 años del Plan Cóndor.

Autoridades municipales, provinciales y extranjeras participaron del encuentro en el Espacio para la Memoria ubicado sobre las calles Siciliano y Vernet, donde se colocó una placa que identifica al Pozo de Banfield como Ex Centro Clandestino de Detención vinculado a las violaciones de derechos humanos durante la dictadura militar. Es el primer Sitio de Memoria de Argentina y de la provincia de Buenos Aires en ser identificado con este sello del Mercosur, marcando así un precedente fundamental que permitirá seguir avanzando con las acciones vinculadas a la Memoria, la Verdad y la Justicia.

Lee además
Más de 350 personas pasaron por el Pozo de Banfield durante la dictadura militar.
Derechos Humanos.

Identificarán al Pozo de Banfield como Sitio de Memoria del Mercosur
Libremente es un espacio emblemático de Lomas de Zamora.
Durante el verano.

Durante el verano, abren su escenario para artistas emergentes de Lomas

"La memoria es absolutamente fundamental e imprescindible en Lomas de Zamora y esta articulación que pudimos hacer junto al Gobierno de la Provincia y con referencias del Mercosur viene a poner de manifiesto lo que significa el Pozo de Banfield para nosotros los lomenses. En tiempos de oscuridad y dificultades, algunos empiezan a decir que este tema no garpa y nuestro desafío es hacer de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia un recorrido hacia el futuro porque lo que pasó es demasiado grave", remarcó el intendente Federico Otermín, quien agradeció "a las familias y a todos los que ya no están".

pozo banfield mercosur2

Una de las invitadas al acto de identificación fue Victoria Moyano Artigas, que nació en el Pozo y es hija de los militantes uruguayos desaparecidos María Asunción Artigas y Alfredo Moyano. "Llegamos hasta acá peleando durante todos estos años para que se reconociera que hubo un plan sistemático y que este era uno de los centros clandestinos del Plan Cóndor por los que habían pasado no solamente distintas víctimas de la Argentina sino de toda América Latina. Hoy podemos dar nuestro testimonio, decir nuestra verdad, levantar las banderas de los 30 mil desaparecidos y pelear contra el negacionismo del Gobierno Nacional", señaló Victoria.

La jornada contó con la presencia del ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia, Juan Martín Mena; el subsecretario de Derechos Humanos de la Provincia, Matías Moreno; la ministra de Ambiente de la Provincia, Daniela Vilar; la directora ejecutiva del Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercosur, Andressa Caldas; la subsecretaria de Derechos Humanos del Municipio, Laura Berardo; el Cónsul de Bolivia, Fernando Aramayo; y el primer secretario de la Embajada de Brasil, Ernesto Batista Mané.

También estuvo la abuela de Plaza de Mayo Elsa Pavón junto a su nieta Paula Logares (la primera en ser identificada mediante análisis genético); Alejandrina Barry, hija de desaparecidos; Pablo Díaz, sobreviviente de La Noche de los Lápices; y Noemi Di Gianni, ex presa política de la dictadura.

Pozo de Banfield: del horror a la memoria

Más de 350 personas pasaron por el Pozo de Banfield, uno de los centros clandestinos de detención de la dictadura militar que tenía una maternidad clandestina en la que se apropiaron bebés ilegalmente. También es conocido por ser el lugar donde estuvieron detenidos y fueron desaparecidos los jóvenes de La Noche de los Lápices.

Gracias a la lucha popular, se logró su desafectación en 2006 y su apertura como Espacio para la Memoria a partir de la firma del convenio tripartito en 2015. Este lugar es gestionado desde la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia en articulación con el Municipio de Lomas y la Mesa de Trabajo del Ex Pozo.

Durante todo el año se organizan visitas guiadas para contar la historia del lugar como también diferentes actividades culturales, presentaciones de libros, talleres y proyecciones de películas y documentales.

Temas
Seguí leyendo

Identificarán al Pozo de Banfield como Sitio de Memoria del Mercosur

Durante el verano, abren su escenario para artistas emergentes de Lomas

Preparan un festival de arte, cuentos y música con entrada gratis en Temperley

El asesino de Joaquín Castillo ya tiene preventiva por balear a los hermanos de la víctima

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
El momento en que el nene fue atropellado en Villa Centenario quedó filmado.
Sin corazón.

Jóvenes en moto atropellaron a un nene en bicicleta y se fugaron

Por  Diario La Unión

Las más leídas

Te Puede Interesar

Teatro argentino de Las Nobles Bestias. 
Sobre las tablas.

Las Nobles Bestias presenta dos clásicos del teatro argentino

Por  Diario La Unión