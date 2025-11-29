Identificarán al Pozo de Banfield como Sitio de Memoria del Mercosur

El Pozo de Banfield será identificado como Sitio de Memoria del Mercosur en el marco de los 50 años del Plan Cóndor. La iniciativa busca reafirmar el compromiso con la democracia y los derechos humanos .

El acto de señalización se realizará el jueves 4 de diciembre, a las 17, en el Espacio para la Memoria ubicado sobre las calles Siciliano y Vernet . A partir de una elaboración del Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercosur (IPPDH) por mandato de la Reunión de Altas Autoridades sobre Derechos Humanos del Mercosur (RAADH) , los Estados parte se comprometen a identificar aquellos ex Centros Clandestinos de Detención vinculados al Plan Cóndor.

El Pozo de Banfield será el primer Sitio de Memoria de Argentina y de la provincia de Buenos Aires en ser identificado con este sello, marcando así un precedente histórico que permitirá seguir avanzando con las acciones vinculadas a la Memoria, la Verdad y la Justicia .

Hace 50 años se daba inicio al Plan Cóndor, una campaña de represión política y violaciones a los derechos humanos llevada a cabo por varias dictaduras latinoamericanas con el respaldo de Estados Unidos .

"El Pozo de Banfield fue uno de los lugares más emblemáticos de esta estrategia regional cuyo objetivo fue la implementación de un plan económico neoliberal mediante el terrorismo de Estado", destacaron desde la Mesa de Trabajo del Ex Pozo de Banfield, que acompañó la presentación de una ordenanza de Interés Municipal en el Concejo Deliberante de Lomas de Zamora por la conmemoración del 50 aniversario.

Pozo de Banfield: del horror a la memoria

Más de 350 personas pasaron por el Pozo de Banfield, uno de los centros clandestinos de detención de la dictadura militar que tenía una maternidad clandestina en la que se apropiaron bebés ilegalmente. También es conocido por ser el lugar donde estuvieron detenidos y fueron desaparecidos los jóvenes de La Noche de los Lápices.

Gracias a la lucha popular, se logró su desafectación en 2006 y su apertura como Espacio para la Memoria a partir de la firma del convenio tripartito en 2015. Este lugar es gestionado desde la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia en articulación con el Municipio de Lomas y la Mesa de Trabajo del Ex Pozo.

Durante todo el año se organizan visitas guiadas para contar la historia del lugar como también diferentes actividades culturales, presentaciones de libros, talleres y proyecciones de películas y documentales.